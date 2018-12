“Decidí ponerme esta camiseta y seguir aquí. Listo, para delante. Fallar un penal no me determina. No determina el año que he hecho. Yo me pude ir y pude decirle a la Liga que me voy y ya. Sin pagar clausula ni nada o que agarren lo que toca o lo que les quede y no fue así, yo dije que quiero dejarles algo, no estamos pasando un buen momento financieramente. Yo dije que no podía ser egoísta, me han dado de comer por casi siete años, jamás los voy a dejar abandonados en la parte deportiva y menos en la económica”, reflexionó McDonald.