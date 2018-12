“Unos tal vez son un poco más fríos, no sé, pero el sentimiento liguista de toda mi vida es que yo amo a este equipo, no me he ido porque no los quiero dejar sin nada. Si no, hace dos años me hubiera ido. Decidí estar acá, decidí ponerme esta camisa, decidí seguir aquí, así que toca aguantar la presión y listo, esto no acaba acá y no me determina el fallar un penal, el quedar fuera de la final, eso no determina el semestre o el año que he hecho y no lo voy a echar a perder por un penal”.