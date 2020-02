“Eso es una meta que quiero alcanzar, me faltan tres para superarlo. Quiero ir con calma, es algo bonito, pero siempre lo he dicho, prefiero lo colectivo antes que lo individual. No importa si no tengo que anotar más, pero salir campeones, que es lo queremos todos, lo que nos merecemos de hace tiempo. Hemos venido haciendo las cosas bien, pero el fútbol no es de merecer, es de hacer, es de presente, es de partidos, pero de nada vale el empate en Tibás si el miércoles perdemos en casa contra Guadalupe, así que tenemos que ser conscientes de que aquí tenemos que rendir en todos los partidos”, detalló.