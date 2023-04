Jonathan McDonald dibujó a Erick Lonis en la pared para hacerle goles desde que tenía ocho años

Jonathan McDonald volvió a festejar una anotación ante Saprissa; lo ha hecho en 21 ocasiones, como tantas veces lo hizo de niño y a todo pulmón le gritaba gol en la cara a Erick Lonis.

Apenas tenía ocho años y el pequeño McDonald, quien empezaba a ver algunos partidos por televisión, imaginó tener al portero de frente, se le metió entre ceja y ceja que quería anotarle y por eso dibujó a su Erick Lonis imaginario y lo arrodilló con sus goles las veces que quiso.

Los años pasaron, el niño de verdad llegó a tener a Lonis cara a cara y le anotó. McDonald quizá no se lo propuso, tal vez ni por la mente le pasó, pero se convirtió en el jugador en toda la historia del fútbol nacional, que más goles le ha marcado a Saprissa.

“Lo soñé de niño, en el patio de mi casa tenía a Lonis pintado en la pared. Era el portero de Saprissa en el momento que crecí viendo fútbol y le metía goles a Lonis desde los ocho o siete años que recuerdo y es un sueño hecho realidad el que vivo”, dijo McDonald.

Jonathan sabe cómo y cuándo atormentar a los morados. El domingo con San Carlos, el estadio estaba lleno y eso lo motivó. A los 55 minutos cuando Saprissa ganaba 2-0, apareció de cabeza, sacudió las redes y la preocupación rondó entre los morados. San Carlos apretó y hasta empató por medio de Jonathan, pero la anotación fue invalidada por tocar el balón con la mano.

En el marco no estaba Erick Lonis, esta vez fue Kevin Chamorro, en el pasado hubo otros. No importa el nombre o la trayectoria, el guardameta que use Saprissa, arquero que le anota.

Con San Carlos logró la conquista 21 frente a los tibaseños. 19 de campeonato nacional, 2 de Súper Copa, 17 las hizo con Alajuelense, tres con Herediano y una con los norteños.

“Hace unos días me pasaron el dato que ningún jugador le ha anotado tantos goles a Saprissa en toda su historia y eso me llena muchísimo de orgullo. Estoy agradecido con mi familia, con los compañeros, con Dios, con la vida por ponerme en esta posición a pesar de muchas situaciones vividas y me quedo con las cosas buenas”, afirmó el atacante.

Jonathan McDonald se convirtió en el cuarto máximo goleador en la historia del fútbol nacional, igualó al retirado Álvaro Saborio con un total de 165 anotaciones. En la actualidad es el capitán y goleador de San Carlos con siete tantos. (San Carlos)

Jonathan McDonald tiene 35 años y es un jugador que marcó historia en el fútbol costarricense, no solo por los 21 tantos a Saprissa, sino porque se convirtió en el cuarto máximo goleador en la historia del fútbol nacional, igualó al retirado Álvaro Saborio con un total de 165 anotaciones.

“Empaté a un grande en el goleo, el máximo goleador del país como es Álvaro Saborío y me llena de orgullo que mi nombre se roce con jugadores tan importantes en la historia del país. Si estoy ahí es porque he trabajado muchísimo y mis compañeros me han ayudado. He tenido mucha resiliencia para levantarme de donde me han puesto, de donde he caído, así que nada, disfruto de esto y me siento pleno jugando al fútbol”.

El verdugo de Saprissa reconoció estar en una etapa donde cada día que pasa es un día menos para toparse con el retiro, por eso antes de enfrentar a los saprissistas en su campo, les habló a sus compañeros, les dijo que vivieran el momento, porque no sabían si el día de mañana tendrían otra vez la oportunidad de jugar contra Saprissa a estadio lleno.

“Estoy feliz y muy contento, sé que se acerca el retiro y lo que quiero es disfrutar. Venir al Saprissa y a estadio lleno y que el ambiente sea como cuando me recibieron en un clásico, me llena muchísimo de motivación y sin duda volver a anotar y escuchar esos murmullos en las gradas me llena muchísimo de felicidad”.

McDonald vive el día a día, disfruta y trata de transmitir todas las experiencias buenas y malas que ha tenido a lo largo de su carrera. Piensa en el retiro, no lo niega, pero aún se siente con las condiciones para jugar un año más.

Ya inició conversaciones con la dirigencia de San Carlos para renovar el contrato, afirmó que están en ese estira y encoge, normal en el fútbol.

”Ellos saben que me quiero quedar. Me siento bien físicamente y no he tenido lesiones a lo largo del torneo. Mientras el cuerpo aguante y sea competitivo, voy a seguir dándole.

“Nunca me he puesto límites, nunca me he puesto un techo y no me lo voy a poner ahora, mi límite es hasta donde me sienta competitivo. Tengo a mi papá, a mi hermano, a Patrick (Pemberton), a Porfirio (López), a Salvatierra (José Andrés), quienes cuando me vean sufriendo en un partido me pongan un mensaje y me digan viejo ya, hasta aquí llegó”.

Y con cuál equipo le gustaría decir adiós al fútbol. Cuando llegue el momento del retiro, Jonathan McDonald, tiene claro lo que debe pasar.

“Me voy a retirar con la camiseta que la vida y Dios me pongan en el pecho, porque defiendo mi dignidad, defiendo la plata y el prestigio de mi familia”.