Al consultársele al goleador manudo si los generaleños intentaron sacarlo de quicio, respondió: “De quicio no, así son todos los partidos que he venido jugando, se puede decir que es un partido normal, creo que como dos o tres jugadas anteriores me habían dado una patada en el mediocampo por detrás de la rodilla, después una al costado donde la bola va arriba y el defensor salta con bastante impulso y todo y me golpea”.