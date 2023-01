Jonathan McDonald ahora es saprissista y añora que su hermano haga en la ‘S’ lo que él hizo en Alajuelense

Jonathan McDonald relató que la llegada de su hermano, Maikell, a las divisiones menores del Saprissa, lo hicieron convertirse a él en un morado más cuando se realizan partidos de divisiones menores.

Maikell era jugador de Alajuelense, pero pasó a las filas del Monstruo y ahora el anhelo de Jonathan es que su hermano se convierta en un futuro en el máximo goleador tibaseño en clásicos para que de esta forma tenga el mismo logro que él, solo que Jonathan lo hizo con Alajuelense.

Para nadie es un secreto lo que significó McDonald en la historia de Alajuelense, al convertirse en el máximo goleador en la historia del equipo en clásicos al sumar 17 celebraciones, además de anotar 127 tantos con la camisa rojinegra.

Mac también reveló que se siente muy feliz en San Carlos, club al que llegó en el torneo pasado, sobre todo porque los norteños le han permitido disfrutar nuevamente del fútbol, lejos de la presión que tenía en Alajuelense o Herediano.

¿Cuál es la expectativa del nuevo torneo?

La expectativa es alta, tenemos el objetivo primario que es la clasificación, tenemos en realidad mucha motivación porque de que tenemos una plantilla muy joven en un torneo intenso, eso es bueno. Apelamos a ser un equipo bastante intenso, hemos trabajado mucho la parte de las transiciones para ser así y estamos bien para la competencia que es lo más difícil.

El torneo pasado usted fue un revulsivo... ¿Quiere un papel más protagónico?

Desde luego que quiero cambiar eso, hice pretemporada muscular para no tener problemas de lesiones, después del torneo no paré, yo seguí entrenando para no perder el tono muscular y entre más edad las cualidades de fuerza se pierden más si se dejen de entrenar, entonces ahora que estoy preparado quiero jugar la mayor cantidad de partidos. El semestre pasado pasé por un periodo de adaptación, traer la familia, pensar en escuela, colegio, el torneo fue convulso....

¿Por qué cree que no hemos visto en los últimos tiempos el McDonald que marcaba 15 goles por torneo?

Al principio, en Herediano arranqué muy bien, tuve una lesión importante, la ruptura parcial de un isquiotibial, eso me generó una recuperación larga que me quitó ritmo. Luego los equipos grandes no te dan tiempo de adaptación, ahí hay que competir todos los días donde cada segundo cuenta y pues había una planilla de mucha calidad, la competencia era alta, Herediano quería un cambio generacional y por eso se da la salida.

Después en San Carlos...

Uno ocupa confianza partido a partido, por más experiencia que se tenga siempre es necesario el voto de confianza, tal vez si pasan cuatro partidos sin gol si te siguen respaldando es importante. El torneo anterior no fue así porque el torneo era muy rápido y todos los juegos fueron trascendentales.

Creo que es un tema de confianza, quiero volver a reencontrar ese ritmo de juego y tomando esa confianza.

Sea como sea San Carlos le ha ayudado a respirar y no estar siempre en el ‘Ojo del Huracán’...

Yo no le llamaría ‘Ojo del Huracán’. Yo creo que San Carlos me ha ayudado mucho a recuperarme en el plano familiar, en la tranquilidad, en la paz familiar, en la paz futbolística. Es un equipo que si bien es cierto todos los torneos quedamos cerca de clasificación, es un equipo con una parte mediática no tan alta como en Alajuela o Herediano, me ha servido para reencontrarme y tener un equilibrio personal. Me ha servido para disfrutar más el fútbol y el tema familiar.

¿Ha sentido ganas de jugar otra vez?

Sí, no es que me faltaba alegría, pero acá ingreso al terreno como cuando uno empezaba sabiendo que hay responsabilidad pero disfrutada, acá no llegas a niveles de estrés y ansiedad altos como antes... Ahora siento que puedo disfrutar más.

Antes yo veía que todo un estado emocional dependía de 90 minutos ya ahora no lo veo así. Antes yo sentía que los resultados dependían de mí y eso me generaba mucha tensión y me afectaba en la casa, me causaba crisis personales, mentales y obviamente el nivel de tensión era alto... Si se perdía un clásico se sabía que eran 3 o 4 días que no hablaba y cero comunicación. Todo eso ya ha cambiado muchísimo... por dicha.

Le tocará ser líder en San Carlos...

Yo desde que llegué el semestre pasado tengo muy buena relación con Luis Carlos Chacón (director general del club) y era un tema que él estaba indeciso de qué hacer y hablamos bastante de que si él quería cambiar la metodología de lo que se estaba haciendo, él quería una columna vertebral y después rodearse de jugadores jóvenes. Me toca un rol que yo sé hacerlo, me gusta liderar, me gusta tratar de ayudar a los jóvenes y mostrarles por donde puede ser un camino para llegar más rápido al profesionalismo...

Yo se lo dije a Luis Carlos yo he ganado todo y pues he perdido muchísimo, entonces sé también cómo hacer para ganar y sé que se ha hecho para perder, esa experiencia está a disposición de los más jóvenes para que alcancen el éxito más rápido.. Uno es prácticamente un asistente del técnico en la cancha.

¿Va a renovar con San Carlos porque está en su último semestre de contrato?

Estamos conversando para extender. Nosotros habíamos salido de Alajuela al exterior y cuando vinimos acá nos daba un poco de temor la adaptación, en aquel momento lo pensé mucho por la familia, la escuela, el colegio, mi esposa se graduó de psicología y los clientes que ya tenía... No fue una decisión fácil, pero ya estamos adaptados. La verdad yo quisiera terminar mi ciclo deportivo acá.

¿Cuánto más va a jugar?

Yo podría decir un año, pero con suerte sea menos o más. No veo el retiro a la vuelta de la esquina, pronto, pronto no lo veo. Dos años más tal vez.

Su hermano Maikell pasó a Saprissa... ¿Qué piensa de eso?

Es un paso bueno, yo creo que uno a veces tiene proyecciones en la vida y el destino es otro. Él se visualizaba en la Liga con el primer equipo, él creció viéndome a mí, pero las decisiones o los caminos de Dios son otros, si lo puso ahí espero que crezca, nadie se imaginaba que una camisa del Saprissa tuviera el apellido McDonald, pero son las cosas lindas del fútbol y son las cosas que solo el fútbol las cambia y espero que le vaya increíble y que le vaya muy bien.

Sé que se siente adaptado y está muy contento y Saprissa se está moviendo bien en liga menor porque forma más que compite y eso es importante. A veces es mejor formar que un título...La plata está en los jóvenes y si usted tiene un jugador bien formado como Manfred Ugalde vea cómo lo puede colocar... Así que es una oportunidad bonita para él y esperemos que logre lo que yo logré o más... Sería bonito que sea el máximo goleador para que nadie nos borre de la historia del fútbol nacional

¿Lo hablaron con usted cuando firmó con Saprissa?

Lo hablamos en familia, obviamente son oportunidades que se abren y es que la tome bien y haga lo mejor.

¿Ahora un saprissista más Jonathan McDonald?

Sí, sí. La sangre jala, yo me voy a alegrar por la carrera futbolística de él. Cuando estuve en Alajuela, en Heredia me apoyaron.. Entonces en esa parte lo vamos a apoyar. Quiero que gane todo aunque esté con Saprissa y vamos apoyar a Saprissa en esa categoría.