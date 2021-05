“Son situaciones que he ido experimentando. En algunos clubes construí de muy poco a mucho y siempre he estado en ese tipo de procesos. En ciertos equipos se me ha dado todo muy rápido, porque en Guápiles esperamos un año para que ocurriera todo lo que se dio, mientras que en mi debut como técnico fuimos a una final en el primer torneo con Pérez Zeledón. Esto se debió a que había una base y una cultura de trabajo. En Grecia es diferente, porque este club está en busca de su identidad, de fortalecer sus ligas menores e insertar jugadores de la zona al primer equipo”, señaló el técnico.