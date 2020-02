Es un tema de Fair Play, Grecia vino aquí y batallamos por la victoria, otros clubes tienen días de descanso y solo recogen los puntos. No son las mismas condiciones para todos. Los órganos competentes tienen que tener todo claro, indirectamente favorecen a unos y no a otros. Nosotros jugamos ese partidos y otros no. Antes del inicio del torneo se aclaren las cosas para evitar situaciones como estas.