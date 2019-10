Siempre he creído que debe ser como en Europa, que en fecha FIFA nadie juega. No es lo mismo que le saquen dos o tres jugadores a la Liga, que a Santos. Aquí se ha copiado lo de México, pero no funciona. No hay fair play. En Grecia hicimos 450 minutos con jugadores sub 19. Y si se suman los lesionados es peor, en fecha FIFA nadie debería jugar.