Johan Venegas: ‘Vamos a demostrar qué clase de equipo somos’

Alajuelense llega a Estados Unidos con la desazón de sus últimas dos derrotas, contra Los Ángeles FC por 3 a 0 en la Liga de Campeones de Concacaf y por 2 a 0 ante el Santos de Guápiles.

La Liga le devolverá la visita a LAFC este miércoles, a las 9:30 p. m. (hora de Costa Rica) en el Banc of California Stadium.

¿Qué es lo que le pasa a Alajuelense? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos liguistas y es lo que Johan Venegas también trata de responder. Al menos él cree que es mejor que esto ocurra ahora y no más adelante.

“Fue un partido en el que generamos muchas llegadas y no quiso entrar la pelota. El partido es así, estamos muy dolidos porque no queríamos perder en nuestra casa y sobre todo seguir en el liderato, pero se dio lo contrario. Nada más queda apechugar el momento y seguir trabajando”, expresó el goleador de la Liga.

Indicó que hace diez días cuando se mencionaba que Alajuelense era el mejor equipo, ellos eran ecuánimes y sabían que no habían ganado nada.

“Igual ahora, en la derrota vamos a seguir siendo ecuánimes, sabiendo que hay muchas cosas por mejorar. Es bueno que nos sucedan estas cosas, para que esas cosas a mejorar salgan a relucir y llegar entonados a la parte definitoria del torneo. Nada mas queda trabajar y ver qué hay que mejorar y tratar de hacer un gran partido el miércoles”, aseguró Johan Venegas.

¿Cuánto marca al equipo estos últimos días en los que no han anotado, pierden el liderato y son dos derrotas consecutivas?

No es normal, pero es parte del juego. No queríamos nada de esto, pero aconteció así y hay que saber vivir el momento, ser ecuánimes y mantener una línea.

Creo que queda mucho del torneo nacional y también esto nos viene a ver cómo estamos, a demostrar qué clase de equipo somos, porque los grandes equipos son los que siempre se levantan de los momentos difíciles y a eso apelamos.

Trabajar, seguir ecuánimes y saber que el partido más importante es el que viene.

¿Por qué les costó tanto? En lo individual usted venía haciendo mucho gol y tuvo varias jugadas el domingo y la bola no entró, ¿por qué cree que se dio eso?

Si vemos en general, el domingo no fue un mal partido porque se generaron las opciones, pero hay partidos en los que el marco se va a cerrar, sucedió. Pelotas en el palo, rebotes, cabezazos, palos y lastimosamente sucedió. Hay que mantener una línea, ser ecuánimes.

Sé que la afición siempre quiere que el equipo gane y obviamente nosotros queremos darles esas alegrías, pero también hay que ver el panorama completo de todo esto y saber que todavía queda mucho torneo.

Lamentamos mucho perder y perder el liderato, pero también este momento llega en esta etapa de que vamos a demostrar qué clase de equipo somos, cómo estamos de puertas hacia adentro. Estamos muy bien, somos una familia y vamos todos juntos.

Los grandes equipos siempre se levantan de los momentos más difíciles. Nada más queda trabajar y el próximo partido hacerlo de la mejor manera.

¿Qué se puede esperar este miércoles en Los Ángeles?

Un partido igual que el que ellos hicieron en Costa Rica, intenso, de mucha presión. Creo que nosotros debemos estar más acertados con la pelota. Tratar de romper esa presión tras pérdida que ellos tienen muy bien.

Darle esa fluidez y tratar de tomarlos mal parados en defensa. A partir de ahí ir creciendo en nuestro juego. Sé que es un marcador muy difícil, pero a la vez es un gran reto para nosotros y así lo tomamos, como un gran reto para hacer un gran partido en Estados Unidos y buscar algo.

Santos hizo una línea de cinco fuerte. ¿Eso les queda de aprendizaje para partidos posteriores de lo que les pueden hacer equipos que se juegan el descenso y por lo cerrado del campeonato?

Sabíamos que el partido iba a ser así. El profesor lo planteó tal y como se dio. Lastimosamente nos llegan dos veces y nos concretan y nosotros tuvimos muchos chances para poder concretar y el marco se quiso cerrar.

Todas las formas son válidas en el fútbol, ninguna es la correcta y cada equipo plantea los partidos a como cree que va a poder sacar los resultados y nos queda de lección a nosotros para saber que habrá partidos que nos los plantearán así, o aún más defensivos y tener esa tranquilidad y esa paciencia de poder romper ese bloque y tener la certeza de poder concretar en la primpera jugada.

Esto nos llega en un momento en el cual podemos corregir bastante, porque en la derrota es donde más se aprende, donde más crecimiento hay. Lastimosamente perdimos el liderato, pero los grandes equipos se levantan de los momentos más difíciles.

¿Qué debe mejorar el fútbol nacional para que los equipos ticos compitan en la Liga de Campeones de Concacaf?

Lo hablaba con el central, el fútbol de Costa Rica es muy cortado. Hay muy poca fluidez. Él me dijo que el jueves yo no reclamaba mucho y le respondí que se ve el tipo de fútbol y es totalmente fluido, no lo cortan con cualquier tipo de falta.

Lo que pasa es que al ser un fútbol tan cortado a la hora de ir al fútbol internacional, al enfrentar una intensidad diferente a la que se vive todos los fines de semana en el país, es muy difícil, porque te superan muy fácil.

Los Ángeles FC está acostumbrado a jugar a esa intensidad todas las semanas, inclusive aún más y nosotros por lo cortado que es nuestro fútbol, es muy difícil llegar a esa intensidad. Aunque hemos tratado nosotros mismos de poner esa intensidad, pero no llega uno lastimosamente.

Eso es algo que hay que corregir, que los partidos no sean tan cortados, que se dé más fluidez. Ese es uno de los puntos que debemos corregir.

¿Eso involucra a los jugadores también, no solo al árbitro, como no estarse tirando por nada?

Es que yo le digo algo, el jugador es muy vicioso y si el jugador ve que se le permite algo lo seguirá haciendo y es lo que yo le comentaba al árbitro, el jugador siempre va a probar a ver si sucede o no. Y si sucede, lo seguirá haciendo.

La forma de quitarles ese vicio a los jugadores, a todos nosotros, porque todos estamos en esto, es dejar de pitar ese tipo de faltas. Hay faltas que sí se deben sancionar, pero hay situaciones de juego que no se deben de pitar. Y así el futbolista se irá acostumbrando a darle esa fluidez al juego.

¿Estas dos derrotas son algo circunstancial o es un bajonazo en la curva de rendimiento?

Es que si fuera un bajonazo no tuviéramos toda esa generación de jugadas que tenemos en ataque. O el equipo no se desenvolvería como ha venido semana tras semana. Hay circunstancias en el fútbol. El domingo tuvimos ocho, nueve o diez llegadas y no quiso entrar la pelota.

Hubo situaciones claras de gol y no quiso entrar, entonces hay partidos en los que se te va a cerrar el marco y lastimosamente se dio así. Nos queda apechugar el momento, sacar el mayor aprendizaje y esto nos va a ayudar para lo que viene.