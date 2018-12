"Es doloroso porque fue la que me crió junto a mi mamá al no tener un papá, pero así es la vida. Nosotros nacemos, vivimos ciertos años y nos toca fallecer. Ahora ella está en mejor lugar, gozando de la gloria de Dios, más bien es afortunada y espero cuando me llegue ese momento disfrutar de la gloria de Dios", mencionó el tibaseño.