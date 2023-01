Johan Venegas se siente más fresco de cara a marco con Andrés Carevic

Año nuevo, metas nuevas. Así es como Johan Venegas encara los desafíos del 2023.

Los ensayos han sido buenos, porque anotó en todos los partidos de fogueo de Liga Deportiva Alajuelense. Eso le depara confianza para ir a la caza de goles ya en competencia.

“Hemos venido en una progresión muy buena, jugando amistosos que nos han servido para ir mejorando la idea, para ir puliendo los detalles para poder llegar bien al primer partido”, comentó Johan Venegas.

Cargó con críticas pesadas en los últimos meses y hasta con la desaprobación de los aficionados que acudieron al partido de despedida de la Selección de Costa Rica, antes de que el equipo patrio emprendiera su viaje mundialista.

No fue una situación fácil, pero si hay alguien que sabe levantarse de golpes de cualquier índole es él.

“Tengo presente que de mí se espera lo mejor y para eso se trabaja, para eso se están haciendo todo tipo de trabajos, para empezar el torneo de la mejor manera, pero estoy a disposición de mis compañeros”, mencionó.

Y agregó: “Sé que soy un jugador muy importante para la Liga al igual que todos mis compañeros y estamos con unas sensaciones muy buenas, tenemos hambre de poder llegar a tener ese título y lucharemos por lograrlo”.

El estilo de juego de Andrés Carevic le sienta bien, al ser un técnico que pregona un fútbol mucho más ofensivo.

“En la primera etapa hizo cosas espectaculares, la Liga era uno de los mejores equipos que jugaba al fútbol y ahora en esta segunda etapa él ha ido evolucionando con el fútbol, ha traído recursos tácticos frescos, que nos han parecido muy bien y estamos trabajando para poder irlos perfeccionando”.

Venegas es del criterio que siempre se va a buscar ser mejor que en el torneo pasado y que eso es lo que el grupo pretende, tanto en defensiva como en ofensiva.

“Poder llegar en nuestro mejor momento a las fases definitorias y ahí ya buscar el título. Siempre se busca superar lo que se hizo, es nuestro norte, nuestro objetivo y buscar el campeonato”.

Recordó que durante la primera etapa de Andrés Carevic con la Liga, el argentino plasmó un equipo muy ofensivo, muy vertical, que anotó muchísimo.

“Esa es una de las grandes virtudes que tiene y seguimos sobre esa línea, de buscar la ofensiva, teniendo tal vez un mejor balance defensivo, pero las opciones las creamos y eso es lo importante”.

Venegas apuntó que cada entrenador tiene sus matices y aseguró que tanto con Albert Rudé como con Fabián Coito también se sentía muy cómodo.

“Nada más acostumbrarse a los matices del profesor, que me ha pedido ciertas cosas que he tratado de hacerlas y creo que me ha facilitado hacer gol, porque estoy más fresco de cara a marco, estoy muy contento con lo que me ha pedido el profesor y lo importante es que el equipo ha ido evolucionando”, reveló.

Indicó que él siempre ha sido muy autocrítico y que pone atención a los señalamientos cuando considera que de verdad le permitirán una mejoría.

“La crítica siempre estará en esto del fútbol, uno tiene que aprender a convivir con ella, tratar de ser maduro, tener mucha fuerza emocional y no permitir que nada de eso haga daño. Recibir las cosas que uno ve que son objetivas, que uno puede mejorar y además, uno tiene autocrítica como jugador”.

Contó que es de los jugadores que llegan a ver los partidos una y otra vez para encontrar en qué fallo y detectar en qué puede mejorar.

Además, algo que tiene pendiente en el plano personal es volver a festejar un título con Alajuelense.

“La verdad es que anhelo mucho poder ganar un torneo con la Liga y volver a ser campeón, para eso estamos trabajando en el colectivo, para poder cumplir esa meta, ese objetivo y estamos exigiéndonos al máximo en el día a día para poder lograr el título”, sostuvo.

Para este torneo que comenzará el fin de semana, Alajuelense presenta una cantidad importante de cambios en su plantilla y Johan Venegas se refirió a los dos extranjeros que se unieron a las filas rojinegras.

“Dardo (Miloc) nos trajo esa garra argentina, ese carácter, ese empuje y ya lo empezamos a sentir. En todo equipo se necesita, es lo que hablaba con Celso (Borges), que en un equipo se necesita eso. Para nosotros es muy importante y nos inyecta mucha adrenalina, mucho coraje”.

A la vez que emitió un criterio sobre el delantero hondureño Ángel Gabriel Tejeda.

“En los pocos entrenamientos que ha estado con nosotros se ven cosas muy buenas, muy importantes, un jugador que puede ser diferencial para nosotros y esperemos que se pueda poner a tono muy pronto”.

Alajuelense se estrenará este sábado en el Clausura 2023, cuando visiten al Santos de Guápiles, en un partido que está pactado para las 7:15 p. m., en el Estadio Ebal Rodríguez.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.