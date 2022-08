Johan Venegas: ‘Pasé casi una semana sin poder moverme’

Johan Venegas se perdió los primeros dos juegos del torneo y el partido de ida de la Liga Concacaf por la lesión que sufrió en la gran final. (Rafael Pacheco Granados)

Johan Venegas al fin pudo sumar minutos de nuevo y poco a poco espera sentirse mejor.

Aquella noche en la que Alajuelense perdió la gran final en tiempos extra contra Cartaginés, el futbolista tuvo un choque con el guardameta brumoso Kevin Briceño.

En ese momento no estaba claro qué tenía, pero se marchó del Estadio Alejandro Morera Soto en ambulancia.

La acción fue tan fuerte que Venegas pasó varios días en cama, según confesó.

“Fue bastante duro después de la final, por el golpe que me dio Briceño pasé casi una semana sin poder moverme, sin poder levantarme de la cama. Ya puedo estar haciendo y disfrutando lo que más me gusta que es jugar al fútbol”, relató Johan Venegas.

Contó que la situación no fue nada fácil, porque se sentía fatal.

“Llegó un momento en el que hablaba con mi esposa y le decía que realmente estaba muy preocupado, porque no veía una mejoría. Más bien cada día que pasaba sentía muchísimo dolor y cuando pude levantarme de la cama, después de unos siete u ocho días, empecé con la terapia”.

Era un asunto de reposo y paciencia. Aunque ya Venegas regresó a la cancha, el dolor no se ha ido del todo.

“Me iba a ir ayudando y ya en estos últimos días me he sentido muchísimo mejor, con un poco de dolor aún, pero ya por lo menos me permite entrenar y jugar”, citó.

Venegas contó que Fabián Coito trabaja sobre la misma línea que llevaba Alajuelense.

“No ha variado mucho con lo que veníamos haciendo, ha tratado de poner ciertos matices en situaciones de juego y obviamente que con el pasar de los entrenamientos vamos a ir asimilando y amalgamando la idea de él”, apuntó.

Y agregó: “No hay excusa, hay que afrontar el campeonato, los partidos, tratar de ganar, porque en un torneo tan corto es primordial sumar de a tres. Le gusta mucho atacar, jugar el balón de pie a pie y es lo que hemos venido trabajando, estamos acostumbrados y tratar de asimilar esos matices”.

De cara al partido de este martes, en lo que será el desenlace de la fase preliminar de la Liga Concacaf, Johan Venegas dice que hay que mirar hacia lo que viene.

“Es un partido difícil, con un buen equipo y la serie está ahí, vamos a jugar con nuestra gente y hay que buscar ese pase que es sumamente importante para nosotros como institución”.

Afirmó que en estos momentos no hay palabras que se les pueda decir a los aficionados.

“Como jugadores tenemos que ponerle el pecho a las balas y demostrar dentro del terreno de juego por qué estamos acá, por qué vestimos la camiseta de la Liga y por qué la Liga siempre busca los campeonatos”.

Además, subrayó: “Nosotros tenemos que saber en dónde estamos, con qué institución jugamos y es demostrar dentro del terreno de juego, toda la responsabilidad es de nosotros y si no hemos podido conseguir ese objetivo, hay que seguir demostrando dentro de la cancha y poner a este club donde se merece estar”.