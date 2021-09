Johan Venegas: ‘Estar fuera y no poder hacer nada para ayudar al equipo es un poco difícil’

Johan Venegas contabiliza 425 minutos con Alajuelense en los primeros cinco partidos del Clausura 2021. Fotografía: Prensa Alajuelense Johan Venegas contabiliza 425 minutos con Alajuelense en los primeros cinco partidos del Clausura 2021. Fotografía: Prensa Alajuelense

Fue el 21 de agosto cuando se lesionó y es hasta ahora cuando Johan Venegas tiene de nuevo luz verde para jugar. El atacante de Alajuelense se encontraba en Estados Unidos con la Selección Nacional, en el último amistoso antes del arranque de la octagonal de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

Era un desgarre, que si bien es cierto no implica mucho tiempo fuera, desde ese momento en el que él sintió ese jalón sabía que era algo de cuidado, no grave, pero que sí necesitaba armarse de paciencia para esperar el momento de estar bien de nuevo. Él sabía que ese era el camino, despacio, porque precisa.

Las sesiones de terapia se completaron, los trabajos diferenciados también, así como las prácticas en cancha con los otros futbolistas que al igual que él estaban en proceso de recuperación. Todo eso se acabó y Venegas retomó las prácticas normales con el resto de sus compañeros. De hecho, está disponible para el partido de este sábado, cuando Alajuelense visite a Sporting FC, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

“Muy contento, muy feliz de poder retomar entrenamientos nuevamente, después de cuatro semanas y media de estar fuera por la lesión. Entonces, ya estar de regreso, poderme entrenar con los compañeros, es bastante bueno y ahora tratar de ponernos a punto lo más rápido que se pueda para que ya el cuerpo técnico me pueda tomar en cuenta”, apuntó Venegas.

En la zona donde se presentó el desgarro ya no hay ninguna molestia. El futbolista contó que las dos primeras semanas fueron un poco difíciles, “porque fue una lesión muy grande por decirlo así”. Eso significaba que había que tomar las precauciones del caso para poder llevar esa zona a que se desinflamara primero y que llegara a cicatrizar bien.

“Le agradezco al cuerpo médico del club, al doctor Jorge Slon, a los fisioterapeutas Jorge Álvarez y Javier Baldi, así como al readaptador Roberto Venegas, que hicieron un gran trabajo para poder superar esta lesión que fue muy compleja. Ya estamos bien, totalmente recuperados y muy agradecidos con Dios”, citó.

Y agregó: “El cuerpo médico hizo un gran trabajo, no dejaron nada al azar, me recuperaron muy bien, la pierna cicatrizó muy bien y después la etapa de fortalecimiento, cuando hicimos la readaptación para volver a los entrenamientos fue totalmente buena. El primer entrenamiento estuvo muy bien, cero dolor y con ganas de poder aportar al equipo. Estamos a disposición del cuerpo técnico”.

Sin embargo, ese regreso también debe ser muy bien planeado. Venegas dice que después de un parón tan largo el jugador necesita algunos días, algunos partidos para volver a agarrar esa forma física, pero que es cuestión de tiempo y que espera con muchas ansias poder saltar al terreno de juego con sus compañeros de la Liga.

“El no jugar, el no estar disponible para el equipo es difícil para uno, ya que uno venía con un rol de estar jugando siempre, de estar siempre en el terreno de juego aportando. Obviamente, al estar fuera y no poder hacer nada para ayudar al equipo es un poco difícil, pero lo importante era recuperarse de la mejor manera, no adelantar los tiempos para a la hora de volver, estar a tono, para poder ser aprovechable por el equipo y poder contribuir desde el terreno de juego”.

Después de doce presentaciones, la Liga se encuentra en la sexta casilla del Apertura 2021, en ese embudo de cuatro equipos que tienen 18 puntos (Saprissa, Sporting FC, Grecia y Alajuelense), pero a la vez muy cerca del primer lugar, porque Herediano es líder con 21 unidades y Santos es segundo con 20. Los rojinegros presentan cinco ganes, tres empates y cuatro derrotas.

“Hemos vivido un inicio de torneo difícil, porque han pasado muchas situaciones, muchos jugadores lesionados, el profesor no ha podido tener a disposición al equipo completo y entre más vayamos recuperando a los jugadores y a la mejor versión de lo que es cada uno individualmente, el equipo va a ir creciendo y se irá viendo mejor”, analizó Venegas.

Ante San Carlos y contra Guastatoya jugaron Alonso Martínez y Barlon Sequeira; ahora están reincorporados Alex López y el propio Venegas. Además, el atacante panameño Gabriel Torres tiene todo en regla para estrenarse en el fútbol costarricense este mismo sábado, tal y como lo quiere el propio Luis Marín.

“Faltan muy pocos días para tener al equipo completo y que el profesor pueda tener mayor cantidad de jugadores a disposición para poder ir dándole mejor forma a lo que es el equipo”, destacó el hombre que según las estadísticas de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), en lo que va del Apertura 2021, contabiliza 540 minutos jugados en seis partidos.

Tiene cinco goles, generó 18 disparos totales, de los cuales siete fueron a portería. También recibió ocho faltas, cometió dos y recibió una tarjeta amarilla.

De aquella larga lista de lesionados que tenía Alajuelense, quien continúa en proceso de recuperación es el lateral izquierdo Yurguin Román. Para el partido de este sábado, Marín no podrá contar con los sancionados Daniel Arreola y Giancarlo González.

Luego de visitar a Sporting FC, para el domingo la Liga espera el arribo al país de Celso Borges y el próximo martes será el pulso definitivo contra el Guastatoya de Guatemala para definir cuál de los dos avanza a los cuartos de final de la Liga Concacaf. De momento, esa serie se encuentra 1-1.

