Johan Venegas deja ver su lado más humano en medio de confesiones

Johan Venegas recuerda con nostalgia sus inicios con el equipo Envaco de su barrio, en Limón, donde jugó desde el mini mosco, una época en la que se formaba en la cancha, pero a la vez forjaba su carácter en medio de dificultades.

En el podcast ‘Corazón Manudo’ difundido por Alajuelense, el futbolista recordó que sus papás se separaron cuando él tenía unos 11 años y desde ahí les tocó nadar contra corriente, porque su mamá hacía grandes esfuerzos para alimentar y vestir a Johan y a sus hermanos.

“Muchas veces ella se sacaba la comida de la boca para dársela a sus hijos. Todas esas situaciones que vivimos de necesidad y a veces no tener dinero para ir a entrenar. De barrio Envaco a Limón centro, donde entrenábamos, eran unos 8 o 10 kilómetros y al no tener pases para pagar el bus, que eran unos ₡150 o menos, lo que uno hacía era agarrar las tenis y se iba corriendo”, relató.

De regreso, era lo mismo y considera que todas esas situaciones que pasó lo hacen valorar más las cosas. Tampoco era que tenía las tenis o los tacos que requería para entrenar y pese al desgaste de esos zapatos, la única solución era buscar un tape y pegamento para remendarlos.

“Fueron momentos de necesidad que uno pasó, que pasamos como familia y que nos ayudaron a unirnos más como familia. A saber que si uno trabaja y lucha por sus sueños, más allá de las dificultades y dejando de lado las excusas, uno puede lograr lo que se proponga”.

Él siempre supo que su destino sería ser futbolista. Desde que tiene memoria se vio con una pelota y recuerda como se sentaba a ver partidos con su abuelito (qdDg).

Una alegría. Un día le dijo a su mamá que él jugaría un Mundial y a la postre, ese sueño se volvió realidad para un talento que salió de Envaco y debutó en Primera División con el Santos de Guápiles. Luego tuvo un paso rápido por Barrio México, volvió a Santos, fue a Puntarenas y llegó a Alajuelense.

“Cuando mi nombre salió a relucir acá en el equipo y lo supe, la verdad es que me llené de mucha alegría. Mi corazón estaba a punto de reventar y la emoción era tanta que uno no lo cree”.

Una vez firmado el contrato, estaba sentado en una banca frente a la Iglesia de Santa Bárbara y se quedó pensativo.

“Le dí gracias a Dios y le dije gracias por cumplir un sueño de niño, que es jugar con Alajuela. Sentí que Dios me dijo: ‘Tú puedes lograr todo lo que tú quieras si vas conmigo de mi mano’. Me llenó de felicidad saber que ya pertenecía a Alajuela, que cumplí un sueño de niño”.

Pero ahí mismo se planteó otro reto, porque no quería ser de esos jugadores que llegan a un equipo grande y duran medio torneo o un torneo y se van, pasando sin pena ni gloria.

“Al día siguiente me puse un objetivo que era trabajar para quedarme en el equipo, para llegar a ser un jugador reconocido y para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Trabajé para ser un jugador importante acá, con regularidad y durar el mayor tiempo posible”.

Cambio de bando. En esa primera etapa estuvo dos años con Alajuelense y se marchó al Impact de Montreal. Luego jugó con el Minnesota United y retornó al país.

“Cuando se da el momento de regresar al país en mi mente estaba que yo iba a regresar a la Liga y así se habían dado las negociaciones, pero en ese momento sucedió que las negociaciones duraron demasiado, primeramente, y después quitaron al gerente y como que todo quedó en el aire”, mencionó.

Y agregó: “Creo que don Fernando (Ocampo) tomó las negociaciones. Pero al final suceden cosas en las negociaciones que están fuera del alcance de uno y que cambian el rumbo, que no valen la pena mencionarlas porque eso ya quedó en el pasado y después se da el interés de Saprissa”.

Cuenta que en ese momento lo consultó con su esposa, Kimberly Murillo, porque “yo sabía lo que se iba a venir, lo tenía muy claro” y lo único que le pidió fue que no se metiera a redes.

“Cuando le damos el ok a Saprissa y se hace público se vino una avalancha encima, pero ya mentalmente yo me había preparado para todo eso, lo había visualizado, había preparado mi mente para todos esos episodios que se iban a venir y los anticipé antes de que pasaran”.

Menciona que supo sobrellevar el momento y que tuvo resiliencia.

“Todo eso, lo que viví, me ayudó aún más para mejorar, para crecer como persona, como futbolista, para crecer mentalmente, para darme valor yo mismo y saber de lo mucho que puedo lograr si estoy enfocado”.

Cree que su fortaleza mental mía creció con esa situación, “sabiendo que tenía al 50% del país en contra, al final sabía lo que tenía que hacer y la preparación me ayudó para afrontar el momento”.

Desde niño aprendió a trabajar la mente, algo que desarrolló más al entrar al mundo del fútbol.

“Quitando a mi familia, si no fuera por Dios, yo no estaría acá. La verdad es que me ha dado la fortaleza al día de hoy. Hay una creencia que los que profesan a Dios son perfectos, no se pueden equivocar y eso es totalmente incorrecto. Creo que las personas que necesitan a Dios son las que más errores cometen, las que más se equivocan, pero tienen la humildad de reconocer que necesitan a Dios en sus vidas”.

El regreso. La vida de no deja de sorprenderlo, porque de Saprissa pasó a Alajuelense y de nuevo se preparó mentalmente, visualizando lo que iba a suceder, en esa misión de reconquistar de nuevo a una afición que estaba molesta con él.

“Preparé mi mente para los escenarios que iba a vivir y preparé a mi mente para hacerla entender que la única manera de poder lograr esa aceptación nuevamente era comenzando con el pie derecho, dándole réditos al equipo desde el primer momento en el que pisara la grama del Morera Soto”.

Cuenta que su mente entendió que ese era el camino, trabajó en ese norte y que todo fue positivo.

“Hay momentos difíciles, como todo futbolista, pero creo que hasta ahora las cosas han ido bien. Agradecido con Dios, con mi familia, con Agustín (Lleida), el presidente y la Junta Directiva por darme la oportunidad de volver acá la verdad muy contento. Dios a veces lo sorprende a uno de maneras que uno no se imagina ni se espera y estoy acá muy feliz viviendo este momento”.

Un golpe duro. La primera vez que Venegas se presentaba en el clásico, jugando de nuevo con Alajuelense tras su paso por Saprissa, hubo una situación que lo marcó para siempre y que a la vez hizo que el liguismo entrara en razón.

Su esposa sabe que en los días de partido él pasa muy serio, pensando en el juego y ella trata de no hablarle tanto. Ese día él se fue alistar y ella llegó a decirle que se concentrara y que no se metiera en redes.

Le pareció raro porque ella nunca le había dicho eso, pero no le tomó mucha importancia, porque él estaba concentrado en el partido.

Venegas narra que al llegar al Morera Soto, alguien del club le consultó si pasó algo con un familiar suyo, con el papá o la mamá. Se asombró y le respondió que por qué. Esa persona le contestó que le acaban de decir que le había pasado algo a un familiar, pero él no sabía nada.

“Baldi me estaba haciendo una activación, me levanto, tomo el teléfono, llamo a mi mamá y me da la noticia”.

Así es como el futbolista se dio cuenta de que su papá había fallecido.

“Fue un golpe muy duro, porque es algo para lo que ninguna persona está preparada, que le digan que se le murió un familiar. Donde está la utilería hay una puerta, una habitación oscura, me metí ahí a llorar, a llorar y a llorar como un niño”.

Venegas estaba muy golpeado y cualquiera hubiese entendido que si quería irse con su familia en ese momento podía hacerlo. Se lo dijeron varios integrantes del equipo, pero su decisión fue jugar el clásico.

“Era un dolor tan grande, tan fuerte, que comencé a llorar, más que todo por todas las cicatrices que habían en mi corazón en ese momento conforme a lo que había vivido con mi papá de niño y todo lo que eso significó en mi juventud, en mi crecimiento y sí me dolió bastante”.

Sin embargo, pensaba que Alajuelense lo necesitaba en un partido muy difícil, ese clásico contra Saprissa en el que no podía dejar a sus compañeros ir al campo sin él. Y les pidió que hicieran todo para ganar el duelo.

“Mi papá hubiera querido que yo jugara, mi mamá también. Tomé la decisión de estar ahí, apoyar a mis compañeros, poniendo aparte mi situación, mis emociones y mis sentimientos personales, porque al final lo más importante era la institución, lo que estábamos jugando y que siento que era el deseo de mi papá”.

Una lesión le cortó la regularidad en este torneo, pero poco a poco va sintiéndose el Venegas de siempre y eso pasa en la recta final, cuando hay una franca disputa por la clasificación.

