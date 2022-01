Johan Venegas defendió a Albert Rudé del ‘amarillismo’ porque ‘es muy fácil hablar sin bases’

Johan Venegas se estrenó con gol en el Clausura 2022. (Alonso Tenorio)

Johan Venegas fue el encargado de marcar el gol con el que Alajuelense derrotó a Guadalupe (1 a 0) en el Estadio Nacional, pero también fue quien salió en defensa del técnico rojinegro Albert Rudé.

Una vez terminado el juego, el atacante rojinegro atendió en zona mixta a los pocos medios de comunicación que pueden ejercer labores de reporteo en los partidos, según el protocolo de prensa por la pandemia.

En la mayoría de sus respuestas, Johan Venegas hizo mucha referencia a Albert Rudé, en relación con su propuesta, con su idea, o con ciertas cosas que el español les ha dicho en el camerino.

Inclusive, cuando anotó, Johan Venegas se acercó al banquillo para saludar a Rudé, en clara señal de respaldo al timonel que recibió muchas críticas por el desenlace del torneo anterior y a quien hasta buena parte de la afición lo cuestiona por inexperiencia.

La última pregunta para el jugador fue por qué ese saludo al técnico en el gol y qué piensa de Rude ante tanto que se ha hablado de él.

“Es muy fácil hablar sin bases, me entiende, muchos periodistas hablan sin bases y puedo decir que son muy populistas porque no están en el día a día y lo que venden es el amarillismo y tratan de hacer polémica, pero nosotros que estamos ahí en el día a día sabemos lo preparado que está, la forma en que entrenamos, es uno de los mejores técnicos que he tenido en mi carrera, creo que está en el top 3, top 4″, respondió Venegas en Teletica Radio.

Amplió que por la forma en que entrenan, la forma en la que ven el fútbol y lo que el español les transmite “nos hace sentir mucha confianza en él”.

“Mucha confianza en la forma de jugar y entre más tiempo pasemos con el míster y su forma de jugar y la forma en que ve el fútbol, creo que el equipo va adquiriendo más esa idea y se ve plasmada en el rectángulo de juego”.

En el equipo ya no están Marcel Hernández ni Gabriel Torres, lo cual pone a Venegas como el referente en ataque de la Liga, pero el futbolista no considera que eso implique más presión para él.

“No sé de qué presión hablas porque siempre he vivido con esto en mi carrera, siempre he entrenado a tope, he estado a tope y no sé de qué dudas me habla si en el año pasado tuve 21 anotaciones y 8 o 9 asistencias en año calendario”.

Venegas afirmó que al final el fútbol no es de nombres, sino de trabajo en equipo y que cada integrante de la plantilla es un obrero más en beneficio del equipo.

“Si me toca anotar, anotaré; si me toca asistir, asistiré y si me toca estar en el banco lo estaré con mucho gusto, mientras el equipo cumpla el objetivo que es el campeonato”.

Jurguens Montenegro y el goleador juvenil Doryan Rodríguez son la competencia directa de Venegas, quien reiteró que no se siente más que nadie.

“No me siento como el número uno, cuando me sienta como el número uno hasta ahí llegué, creo que tanto Doryan como Jurguens estamos ahí, cualquiera puede jugar, es lo que el mister nos ha dicho, que hay que estar a tope, hay que estar listos y creo que la competencia es muy bonita, muy sana, entre todos nos apoyamos, nos damos consejos y entre más goles anotemos los tres va a ser muy beneficioso y provechoso para el equipo”.

En lo personal, Johan Venegas contabiliza 96 goles en la Primera División y es claro que quiere más anotaciones, pero insiste en que para él la prioridad es lo colectivo, porque es lo que le interesa a Alajuelense como institución.

“Creo que el equipo manejó una intensidad muy alta durante 80 minutos de juego. Es difícil mantenerla, pero entre más tiempo la podamos mantener va a ser mejor, es lo que el mister nos inculca en el día a día, manejar una intensidad alta, ser agresivos, ser un equipo alto, agresivo y gracias a Dios se manejó una gran intensidad. Es lo que el míster nos dice, a puro nombre no vamos a ganar un campeonato, ni por vestir la camiseta de la Liga”, analizó sobre el pulso contra Guadalupe.

Y agregó: “Todos tenemos claro que somos un currante (trabajador) más para beneficio del equipo, somos un currante más y tenemos que trabajar para conseguir el objetivo y cada quien en su momento tiene que dar su máximo esfuerzo, trabajar para el equipo, porque sabemos que si cada quien está en su máximo nivel, en un 101%, el equipo siempre estará a tope, sin importar quien juegue”.

Después de eso, Johan Venegas profundizó un poco más en lo que significa para él estar tan cerca de entrar en el club de los 100, máxime que Alajuelense anda en busca de contundencia. De hecho, los erizos protagonizaron 21 ocasiones claras el sábado contra Guadalupe y solo tradujeron una en gol.

“Nada más queda tratar de concretar, de todas las opciones tratar de mejorar el porcentaje de gol y estamos cerca de los 100, gracias a Dios por permitirme estar ahí, gracias a todos los compañeros que he tenido en este tiempo en mi carrera y que sea lo que Dios quiera, vamos a seguir trabajando y si mis goles ayudan al equipo al objetivo de conseguir el campeonato, bienvenido sea”, finalizó Johan Venegas.

