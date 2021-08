Johan Venegas apela a la perseverancia para revertir mal momento de Alajuelense

Marcel Hernández y Johan Venegas están disponibles para el partido de este sábado contra Herediano. (Prensa Alajuelense)

Si bien es cierto, Alajuelense arrastra una racha de ocho partidos oficiales sin ganar, Johan Venegas considera que es momento de pensar en el presente para revertir ese mal momento, porque sabe que es una situación incómoda para todo el liguismo.

El delantero liguista cree que el equipo tiene la posesión de la pelota y genera opciones, pero le está costando concretar.

Del miércoles pasado, lamenta que no pudo marcar el penal y piensa que le falló a sus compañeros, pero está seguro de que todo el equipo levantará cabeza.

“Estamos en un momento grupal que nos equivocamos y nos están concretando, son momentos que se viven en esto del fútbol, ningún equipo está exento de eso”, expresó Venegas en Radio Columbia.

La necesidad de ganar es urgente para Alajuelense, principalmente por el factor confianza.

“Es cuando más calma, paz y perseverancia hay que tener porque no nos podemos volver locos. Sabemos que somos profesionales y hay que trabajar.

“Es una frase muy trillada, pero es lo único que toca y sabemos de la urgencia y la premura que tenemos de conseguir los resultados y lo único que queda es trabajar, sabiendo que si somos leales al trabajo y tratando de mejorar, el fútbol nos va a devolver los buenos resultados”, apuntó.

Insiste que en una situación así, desesperarse no es el camino adecuado, ni pensar con la cabeza caliente.

“Obviamente la afición quiere buenos resultados y nosotros queremos dárselos, pero lastimosamente estamos atravesando este momento. Hay que levantar cabeza, no desfallecer, sabiendo que si trabajamos, el fútbol en algún momento nos va a devolver”, citó Venegas en Tigo Sports.

El delantero afirma que el equipo no está cabizbajo. En realidad, considera que “tiene buena actitud”.

“Corre, trata de jugar buen fútbol, que por lapsos del partido lo conseguimos y estamos en un momento que nos equivocamos en una y nos concretan.

“Obviamente que en este momento se tiende a perder confianza y ese tipo de cosas, pero creo que hemos trabajado mucho en eso, de no perder confianza y querer buscar la victoria y vamos a trabajar para lograrlo”.

Venegas es muy efectivo desde el manchón blanco. Según los registros del periodista y estadígrafo Christian Sandoval, el miércoles pasado, el liguista cortó una racha de 12 penales consecutivos anotados, pues no fallaba desde enero del 2019 y su efectividad en esos cobros es de un 88%.

“Trato de tirarlos a como lo he venido haciendo, el portero también tiene su virtud y lastimosamente tenía tiempo, varios años de no fallar un penal y no estoy exento a eso, a veces pasa en el fútbol y lo que queda es tratar de levantar cabeza”.

Minutos después, Venegas fue el autor del único gol de Alajuelense en la derrota contra Santos.

La Liga recibirá este sábado a Herediano, a las 8 p. m., en el Morera Soto.

