Joel Campbell, refuerzo de Alajuelense: ‘Vengo a concluir lo que de niño comencé'

Joel Cambpell firmó con Liga Deportiva Alajuelense por tres años. Al darle la bienvenida, el club rojinegro destacó una frase emitida por el futbolista de 30 años: “Vengo a concluir lo que de niño comencé”.

Es bien sabido que la historia futbolística de Joel Cambpell empezó a gestarse con bases rojinegras.

¿Qué pasó en esos tiempos? Algunos posiblemente sepan todo con lujo de detalles, pero también habrá personas a las que les resulte interesante revivir lo ocurrido cuando él era un niño que soñaba con jugar al fútbol.

“En los tres años de pequeño que jugué en la Liga, lo disfruté demasiado y lo pasé bien. Cuando le metía goles a Saprissa los celebraba, porque yo amo el fútbol”, relató Joel Campbell hace algún tiempo, en el programa ‘A fondo con’, de FUTV.

Para entonces, al conceder esa entrevista, a Joel ni siquiera le pasaba por la mente que el 8 de junio de 2023 aparecería públicamente por primera vez portando de nuevo la casaca rojinegra.

“Cuando yo jugaba contra Saprissa quería ser el mejor y luchaba por mis compañeros, luchaba por la Liga y pasó lo que pasó y luego pasé a Saprissa”.

Recordó que antes había un torneo famoso, que era la Copa Bimbo. Ahí jugaba la Liga, la Liga Proceso, Cartago, Heredia, San Ramón que estaba a cargo de Gabelo Conejo y también acudió el equipo del barrio de Campbell, que se llamaba Talentos.

Joel Campbell firmó con Alajuelense hasta el 2026. Foto: Prensa Alajuelense

Ahí andaban descubridores de talento. Finalizado el evento, el papá del jugador, Humberto Campbell, le dijo: “Joel, hay un equipo de la Liga que quiere que juegue con ellos”.

El pequeño talento lo veía con atención y de una vez lo puso a escoger, consultándose si quería usar camisa roja o blanca, porque estaba la Liga Proceso y la Liga Élite.

“Le dije camisa blanca, por decir, que era la Liga Élite y me fui a entrenar con la Liga y ahí comencé”.

De esos tiempos tiene muy buenos y gratos recuerdos, que nunca ha ocultado, pero también se dio una situación que hoy es una anécdota.

“A mí me echaron de la Liga, me echaron entre comillas. Ellos querían que yo firmara un contrato por tres años y yo tenía once años, pero mi papá no vivía en Costa Rica, él estaba en un barco”, relató.

Don Humberto le manifestó a Joel que cuando él llegara veían si firmaban.

“Yo iba a firmar porque yo estaba contento en la Liga. Llegó mi papá y en un partido equis y me pusieron en la banca. Él dijo qué raro, porque yo era titular, luego entré, metí dos goles y ganamos 2-1″.

Al final de ese partido, el entrenador Rándall Arguedas le dijo: “Joel no puede entrenar más hasta que hable con (Enrique) Quique Vásquez y me tiene que dar los uniformes. Esa fue la forma de presionar de la Liga para que yo firmara y a mi papá no le gustó, entonces le tiró los uniformes y no regresé más”.

Después de eso, Joel Campbell estuvo seis meses mejengueando en el barrio.

“A los seis meses, Saprissa hacía lo de las visorías, pero ya estaban completas. Había que pagar ¢3.000 para hacer los equipos. Mi papá conocía a Enrique Díaz, habló con él y con Carlos Santana y yo fui con un amigo. Nos metieron a hacer la visoría, doce contra doce porque ya los equipos estaban y yo iba con mi amigo de colado”.

Cuando terminó el colectivo les dijeron a todos que en 22 días llamaban a los que quedaban seleccionados, pero en su caso, fue distinto.

“Me pasó Rándall Row a la par y me dijo: Venga mañana a las 6. Yo llegué y a los tres o cuatro días ya había firmado un contrato de los 12 años a los 15 y me pagaban ¢25.000. Yo tenía 12 años y los ¢25.000 eran para mi mamá, para que me diera para los pases y aún así no alcanzaba, pero por lo menos era una ayuda”.

Lo que pasó en Saprissa

“Aquí cuesta mucho tener oportunidad cuando se es joven, porque el fútbol nacional es muy resultadista”. Esas palabras de Joel Campbell encierran lo que pasaba antes, ahora y seguirá así en el futuro, en cualquier equipo llamado a ganar títulos.

“Yo fui al Mundial Sub-17 y cuando regresé me sentía capacitado para luchar por un campo, ya me sentía preparado y el entrenador era Juan Manuel Morales, un mexicano y no me ponía”, comentó.

Por ejemplo, jugaba la titular contra la banca y a él lo dejaba fuera. En ese Saprissa estaban Allan Alemán, Alonso Solís, Alejandro Sequeira, Olman Vargas, Josué Martínez, César Elizondo...

“Había muchos jugadores, pero yo me sentía que ya podía estar ahí, luchando y como no vi opción, yo hablé con mi papá para que hablara con Mauricio Wright, que era amigo de mi papá también y me diera la oportunidad de jugar con Puntarenas”.

Joel Campbell asegura que él mismo conversó con los tibaseños, para que lo dejaran irse al Puerto.

“La gente cree que Saprissa me mandó. Fue que yo lo pedí, porque ya yo quería jugar en Primera División. A mí no me gustaba que estoy en Saprissa y ya estoy cómodo, no. Yo prefiero ir a buscarme la vida, hacer dos pasos para atrás para luego avanzar y luego me fui a Puntarenas y ya luego pasó todo lo de la Selección”.

Después de doce años como legionario, Joel Campbell regresa al fútbol nacional, con Alajuelense.

Viene de ser campeón de Concacaf con el León de México y ahora firmó con la Liga, hasta junio del 2026.

