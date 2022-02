Jicaral deja ir opción de oro en la lucha por cazar a la ADG

Guanacasteca y Jicaral no pasaron de la igualdad 2 a 2 en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

El equipo de Jicaral, dirigido por Mauricio Montero, dejó ir una oportunidad de oro en su férrea lucha por el ‘no descenso’.

El cuadro que tiene como entrenador a Mauricio Montero pudo quedar respirándole en la nuca a los guanacastecas, no obstante, el empate 2 a 2 con los pamperos hace que la distancia entre ambas instituciones en la tabla acumulada se mantenga igual.

El plantel jicaraleño llegó a 28 unidades y Guanacasteca a 32. Si el Huracán de la Península le hubiera ganado a los guanacastecos la distancia solamente sería de un punto; no obstante, se mantiene en cuatro.

El sinsabor en el plantel de Montero es grande, sobre todo porque el club acarició ese ansiado triunfo en dos ocasiones. Para empezar, el que abrió el marcador fue Gustavo Méndez (7′), mientras que la igualdad la hizo Jeyland Mitchell (22′).

En el segundo tiempo nuevamente Jairo Arrieta puso arriba a los jicaraleños (55′), sin embargo Anthony Contreras se encargó de poner el 2 a 2 definitivo desde el punto de penal (61′).

Luis Fernando Fallas, estratega de Guanacasteca, afirmó que el resultado lo deja muy conforme sobre todo porque una joven promesa como Mitchell consiguió marcar.

“A él yo lo hice debutar a los 15 años con Limón ante la Liga, pero bueno, después me lo llevé a Jacó, estuvo dos semanas conmigo, le costó un poco. Yo se lo ofrecí a gente importante del fútbol de Costa Rica, pero no me dieron pelota. Ahora que llegué a Nicoya pues le enseñé los videos a la gente de acá y nos lo trajimos. Trajimos a su mamá y está súper contento”, resaltó.

Del lado de Jicaral, la desazón fue notoria al cierre del encuentro, porque los celestes esperaban recortar a un punto la distancia con Guanacasteca y así poner al rojo vivo la lucha por salir del último lugar.