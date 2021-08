Jerry Bengtson pasó de ser la primera a la última opción en ataque del Saprissa

Saprissa vs UCR Los atacantes David Ramírez (24) y Jonathan Moya (34) festejan la anotación del primero ante la UCR. Precisamente el anotador recibió asistencia de Moya. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

El puesto de centrodelantero de Saprissa es como una rueda Chicago, en que los tres futbolistas hacen fila para que inicie el juego y en ocasiones uno está arriba, otro abajo y otro en el medio.

David Ramírez, Jonathan Moya y el hondureño Jerry Bengtson son quienes han librado una competencia por ser el titular en esa ubicación.

Bengtson recibió la oportunidad de primero. Llegó con gran cartel esta temporada y hasta anotó en el primer juego vestido de morado, pero en este momento es la última opción en el frente de ataque.

El ariete catracho tuvo dos sanciones en la primera vuelta del torneo. La primera fue de dos partidos por fingir un penal en el triunfo ante Carmelita (4-2), mientras que la segunda correspondió a cuatro encuentros por aplaudirle al árbitro Ricardo Montero en el clásico nacional (2-0).

El técnico Carlos Watson le respetó su puesto en el once estelar, pues lo alineó apenas lo tuvo disponible.

No obstante, poco a poco su propio rendimiento y su falta de confianza de cara al gol le fueron restando puntos.

“Por supuesto que le hace falta el gol, pero hace su trabajo, le pone ganas, genera espacios para los compañeros, hace falta el gol y vendrá, por honesto y entregado le va a llegar”, explicó Carlos Watson en la rueda de prensa posterior al empate 1-1 frente a Grecia.

A falta de tres fechas para que finalice la etapa regular, Bengtson suma ocho encuentros de titular, en cuatro ingresó de cambio y en siete oportunidades no jugó (seis por sanción y uno por decisión técnica).

En cuanto al goleo ha quedado debiendo, pues solo ha festejado en dos oportunidades y ha brindado dos asistencias.

“Esto es fútbol, a veces las cosas no salen, pero en esos momentos hay que trabajar fuerte. (...) A veces pasa que quedan opciones y no se concretan”, externó el extranjero después del juego ante los griegos, pues no brindó declaraciones tras el empate contra Herediano (1-1).

Alajuela vs Saprissa Por esta acción le anularon el gol válido de Jerry Bengtson a Alajuelense. El árbitro Ricardo Montero pitó una supuesta falta del hondureño al manudo Patrick Pemberton. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Por su parte, Ramírez ha sido el más regular y el que más incidencia ha tenido en cuanto a sus estadísticas.

Le ganó la titularidad a Bengtson por su rendimiento y goles, ya que acumula siete tantos y tres asistencias.

El atacante ha estado en la formación estelar en 14 oportunidades, ingresó de cambio en tres y solo en dos ocasiones no jugó (una por Selección Nacional y otra por decisión técnica).

Un punto a favor del morado es su polifuncionalidad en ofensiva, pues puede jugar de nueve o como extremo. Además, anota donde sea.

“He trabajado bastante bien y a consciencia. Sé que tengo que aprovechar la oportunidad. Creo que he venido haciendo bien los partidos. Hay que tener respeto y humildad para aceptar las decisiones del profesor”, señaló el futbolista el pasado 15 de octubre.

Por esa cualidad, Ramírez ha hecho pareja en cuatro compromisos con Bengtson y una con Moya en un once inicial.

Grecia vs Saprissa-Pacheco Jonathan Moya marcó el tanto del empate ante Grecia el pasado jueves en el estadio Morera Soto. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Así como Ramírez tomó el puesto, otro jugador que subió de escalafón fue Moya, quien no ha tenido tanta regularidad, pero sus números son mejores que los de Bengtson.

Moya solo ha estado en dos ocasiones en la titular, en ocho entró desde el banquillo y en nueve no jugó, cuatro de ellas por no tener el pase internacional.

El artillero tiene tres dianas y dos asistencias, pero sus tantos han sido sinónimos de puntos valiosos para los morados. Por ejemplo: marcó el gol del triunfo contra Guadalupe (1-0), el tanto del descuento frente a Pérez Zeledón (1-2) y el del empate contra Grecia (1-1).

“Creo en mi trabajo, las decisiones del profesor se las dejo a él, el último partido fue en Cartago y tenía tres de no jugar, uno como delantero está ansioso por entrar y ayudar a los compañeros”, citó Moya luego de marcarle a los griegos.

En el encuentro frente al Herediano, el pasado domingo (1-1), Ramírez fue titular, Moya ingresó de cambio y Bengtson quedó en el banco de suplentes.

Luego de 19 fechas del Apertura, en la rueda Chicago hay tres jugadores esperando montarse en el siguiente orden de fila: Ramírez, Moya y Bengtson.