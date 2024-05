Jefferson Brenes dice que tuvo un pésimo torneo y que los árbitros fueron ‘mala leche’ con él

Estaba feliz, pero no tan eufórico como algunos de sus compañeros. Celebró, pero la procesión la llevaba por dentro. Jefferson Brenes lucía la medalla de campeón colgada en el cuello, una más desde que llegó al equipo hace casi un año, pero algo lo carcomía y no lo dejaba estar tranquilo.

En medio del festejo por el título 40, Jefferson recordó sus expulsiones y, por si fuera poco, en la final y cuando el partido estaba por terminar, volvió a ver la tarjeta roja.

“En lo personal fue un torneo pésimo, pero la verdad, al final de cuentas, Dios me premia al ser campeón y siento que me jalé un partidazo”, dijo Jefferson.

LEA MÁS: Presidente de Saprissa le deja claro a los demás clubes que el éxito no está en los ‘fichajes bomba’

Para el volante saprissista, seguir acumulando títulos es importante. Llegó y ganó el Torneo de Copa, la Recopa y es bicampeón. Se siente feliz, pero lo atormentan las expulsiones; en el campeonato se perdió siete partidos debido a tarjetas rojas.

“Sufrí tres expulsiones y creo que las recibidas contra Herediano y en Alajuela son injustas. Cuando uno ve que me meten cuatro y tres partidos de castigo, se ve que los árbitros son mala leche. Con todo el perdón de la palabra, pero ven que uno está bien en la Selección y quieren hacerle daño. En lo personal me lo tomo así”, destacó Jefferson.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas alza la voz por Vladimir Quesada

Jefferson Brenes, volante del Deportivo Saprissa, aseguró que para el próximo torneo no debe lidiar con tantas expulsiones. (Mayela López)

Jefferson profundizó en su comentario y explicó por qué la emprendió contra los silbateros.

“Ellos ponen un reporte: ‘me dijo tal cosa’, y no ponen lo que ellos le dicen a uno. Nadie puede refutar lo que escriben, son mala leche. Contra Herediano no le hago nada al junta bolas y por el reporte me meten cuatro partidos; y en la Liga, tres. Es injusto para mí, pero me queda de experiencia”, aseguró Brenes, quien cree que la roja en la final, quizá por las emociones, lo llevó a cometer la falta contra Aarón Suárez.

Brenes manifestó que de los errores se aprende y espera estar más fuerte para lo que viene. Para él, sus compañeros no le dieron importancia a las expulsiones, todos solo pensaban en terminar campeones.

“Lo dije antes, teníamos que hacer una segunda vuelta perfecta porque estábamos en el sexto lugar. Herediano era el líder con 12 o 15 puntos de ventaja y supimos remar, luchar contra la corriente. Si quedábamos líderes, sabíamos que íbamos a obtener el objetivo”, destacó Jefferson Brenes.

Para Brenes, el próximo certamen debe tomarlo con más serenidad, porque está convencido de que los árbitros lo van a medir distinto.