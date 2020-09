“Cuando yo jugaba me tenían que cuidar porque era muy técnico y rápido, pero Jeaustin, como solo patadas daba, por esto no pide que cuiden jugadores. Eso era lo que le gustaba, darle por todo a los futbolistas. Incluso, si nos hubiéramos enfrentado hubiera hablado con el árbitro para que me protegiera, porque yo era el técnico y el rápido y él daba muchas patadas, por esto entiendo lo que dijo”, acotó Medford.