Jeaustin Campos: ‘Tuvimos nuestra peor versión del campeonato’

¿Por qué se vio un Herediano tan débil?

Hay varios aspectos. Hay que ser honestos, tuvimos nuestra peor versión desde que arrancó el campeonato, además siento que el rival tuvo una mejor versión y fue muy eficaz. En la retina está la euforia del 3 a 0, pero si analizamos siento que la eficacia fue buena. Saprissa mereció ganar, eso no tenemos problema en aceptarlo. Ahora, tenemos nuestra peor versión, pero nunca pretendimos ser el mejor equipo del campeonato por los números; hoy no vamos a pensar... Creo que tuvimos un mal día. Saprissa tuvo contundencia y lo que queda es analizar, ver con tranquilidad y plantear el mejor equipo posible para revertir este marcador el domingo.

¿Dónde siente que se inclinó la balanza para Saprissa?

Teníamos un partido manejado, en los primeros 12 minutos tuvimos ocasiones de gol, pero en la primera de balón parado nos anotan, hasta ahí teníamos un partido muy manejado. Luego vino el mal despeje de Fuller y cayó el segundo. Yo no vi a los puntas de ellos llegando a línea de fondo, ahora obviamente con un 2 a 0 y conociendo a la afición Saprissa tomó la iniciativa y al final intentamos buscar tener más profundidad y no la tuvimos. Me queda a mí la sensación que se pudo hacer más, pero hay una realidad que no fue la mejor versión, ahora la mejor versión debe salir el domingo y hay que intentar revertir el marcador para equilibrar la serie.

¿Qué le pareció el arbitraje?

Lo del árbitro me sorprende porque este señor es buen árbitro, de hecho creo que es uno de los árbitros que no se deja impresionar mucho por la localía, hoy creo que no anduvo en su mejor día por lo de la expulsión, algunas situaciones.

¿Por qué cambió a Gerson Torres?

Lo de Gerson todos tenemos días que no nos encontramos, siento que lo estaban controlando, tenía mucha atención y Jewisson es un chico con potencia, que va al frente, con él tuvimos más fuerza en los costados y por ahí buscamos lo que queríamos que era profundidad.

¿El equipo le llegó confiado por tener asegurada la ‘gran final’?

No, no, yo nunca he dado por descontado nada, ustedes me conocen, he estado en situaciones así y hemos hecho énfasis en tener los pies en la tierra. Así pasa en las series ida y vuelta, de repente una mala noche. Los muchachos estaban conscientes que estábamos con los pies en la tierra y que acá empezábamos de cero. El partido lo complicamos más y no mostramos la mejor versión. Nosotros, encontrando nuestra mejor versión, podemos pensar en revertir.

¿Le preocupa la falta de gol en este primer juego?

Insisto, todos tenemos que evaluar que en funcionamiento ofensivo y defensivo no fuimos nuestra mejor versión. Ojo tampoco se fue un desastre, el marcador es más grosero de lo que se vio en el campo, pero yo resalto que un poco más afinados en la defensiva podemos adelantar líneas y buscar goles.

