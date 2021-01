“La presión para mí no viene de afuera, para mí la presión que vale es la que viene de adentro, la que yo tengo, la que yo quiero tener. Puedo estar en Jicaral por ejemplo, que también tenía presión, porque yo quería salvar el descenso y después clasificar. Con la experiencia que uno tiene de haber pasado por los equipos que pasó y de ganar lo que se ganó, ya uno va formándose un perfil de entrenador, que no es el ejemplo ni la realidad, pero si me dicen que si estamos ahí no pasa nada. Si me obligan a estar ahí, no estoy, yo quiero ser campeón con el equipo que esté, clasificar y ganar”, señaló.