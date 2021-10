Jeaustin Campos tiene muy claro en qué invertirá el tiempo para sacarle provecho al parón de la ‘Sele’

Jeaustin Campos asegura que la calidad de jugadores que tiene el Herediano en la ofensiva deben hacer la diferencia. (JOHN DURAN)

El liderato y los ocho partidos sin conocer la derrota que ostenta el Herediano, desde la llegada de Jeaustin Campos, tiene ilusionados a los aficionados del conjunto rojiamarillo.

No obstante, luego del empate 0-0 ante San Carlos, el estratega aseguró que aún no es el equipo que él desea; por el contrario, requiere de mucho trabajo y tiempo, el cual no ha tenido desde que empezó su gestión hace poco más de mes y medio

Campos, ante los duelos ante el Santos de Guápiles y Cartaginés, en los cuales podría ver peligrar su liderato, tiene claro sus objetivos, una vez que el Torneo de Apertura 2021 tome un respiro por el parón que tendrá a partir del próximo 1 de noviembre.

Hay que recordar que la Unafut decidió hacer un alto en el camino para darle espacio al trabajo de la Selección Nacional con miras a los partidos ante Canadá y Honduras, por la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, momento que esperan aprovechar en el Team para “aceitar la maquinaria”.

[ Jafet Soto y Jeaustin Campos: la dupla que propició una metamorfosis en Herediano ]

¿En lo personal, cómo toma el parón de dos semanas a partir del 1 de noviembre, para darle espacio a la Selección Nacional?

Nos ayuda, es parejo para todos. Podemos analizar videos, a los rivales, lo que hemos hecho hasta ahora. Nos da cierta comodidad, podemos trabajar lo estratégico y pensar en la nuestra construcción ofensiva y defensiva, sin tener un rival al frente. La parte táctica podemos igual entrenarla, manteniendo nuestra esencia. Vamos a reforzar la parte estratégica y es importante tener ese espacios para aceitar la máquina.

¿Qué es lo que más debe trabajar?

Debemos realizar un autoanálisis. Queremos tener un equipo muchísimo más fino, lo que se merece el club al tener tantos jugadores de buen nivel. Espero que lleguemos a tener ese Herediano que yo quiero, con una buena salida, buena posesión de pelota, llegando los que tiene que llegar de media cancha para adelante, siendo contundentes, efectivos. Eso es lo que nosotros queremos.

¿El solo recibir un gol en los últimos 672 minutos es indicativo que en defensa las cosas se están haciendo bien?

Normalmente un equipo se trabaja de atrás para adelante. Decía el entrenador Juan José Gámez, un maestro, que para salir de la casa por la puerta de enfrente hay que cerrar la puerta del patio. Eso es lo que nosotros intentamos, más que el equipo venía con la falta de confianza al haber recibido bastantes goles en los juegos anteriores.

[ Jafet Soto llena de flores a un Jeaustin Campos que se quita el traje de héroe ]

Vamos a cerrar filas, buscar ese cero atrás, que no fue fácil, pero dentro de lo difícil es lo menos complicado, porque de repente ir al ataque son más movimientos, más sincronización que nos falta a nosotros, por lo que apelamos a un sistema más rígida, con más influencia individual. Es por ello que aún se ven ciertos cortocircuitos que es tolerable, pero debemos continuar machacando porque hay mucho talento de media cancha para arriba donde podemos ser más contundentes.

¿Cuál es el análisis del último juego ante San Carlos? El segundo empate a cero en forma consecutiva.

En el primer tiempo hubo dos o tres movimientos que nos costaron. Apostamos por una ida, por allí algo que teníamos fijo, jugar siempre de la misma manera. Siento que tenemos 40 días con el equipo que se traducen en siete partidos, por lo que si analizamos tenemos poco tiempo de trabajo, pero hemos sacado los partidos.

[ Jeaustin Campos confía que un exmanudo le dé mayor intensidad al medio campo del Herediano ]

Neutralizamos las salidas del rival y recuperamos los segundos balones. El sistema que trabajamos al final no lo hemos practicado mucho, lo hemos hecho en algún momento como hoy, pero no hemos tenido tiempo de entrenarlo con ellos, aunque con línea de tres ellos están acostumbrados.

¿La ofensiva es claro que les costó?

No estuvimos finos en esa parte ante San Carlos y aún así tuvimos llegadas a la línea de fondo por ambos lados, tuvimos dos o tres opciones dentro del área. Es cierto que ellos tuvieron el dominio de la pelota, pero no tuvieron tanta profundidad, por lo que me parece logramos mantenerlos a raya. La sincronización en ofensiva, cómo tienen que atacar los laterales, cómo deben jugar los chicos por dentro es un poco más complicado.