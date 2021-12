Jeaustin Campos tiene claro cómo debió terminar la acción entre Gerson Torres y David Guzmán

Semifinal Saprissa vs Heredia Jeaustin Campos indicó que el 3-0 fue un golpe duro para su equipo, pero el grupo se mantiene motivado y deseoso de revancha. (Jose Cordero)

En un tono seguro y consciente de los errores que se cometieron en el primer partido ante el Saprissa, el técnico del Herediano, Jeaustin Campos, mantiene la confianza en su plantel y aunque aseguró que el resultado del 3-0 fue un golpe duro, aún la motivación del grupo está al tope.

Los florenses recibirán este domingo al cuadro morado en el estadio Colleya Fonseca de Guadalupe, a las 7:30 a. m., con la misión de lograr una remontada histórica, resultado que solo una vez se ha obtenido en las fases regulares cuando se han jugado en la modalidad de semifinales.

Para Jeaustin la acción entre Gerson Torres y David Guzmán, cuando se expulsa al rojiamarillo y más tarde se anula la tarjeta, solo debió tener un resultado, sin embargo, el árbitro Cristian Rodríguez no tuvo su mejor noche y sus decisiones no fueron las más acertadas, a criterio del timonel.

¿Se darán algunos cambios en la alineación para el juego de vuelta?

Tomando en cuenta el resultado anterior, sí. El rendimiento de los muchachos no. Siento que fueron jugadas muy puntuales, errores de bulto que provocaron el marcador, pero sí vamos a cambiar la alineación y es por lo que necesitamos ir a buscar. De lo que pasó lo único que nos preocupa es el resultado que tenemos adverso y vamos a intentar revertir el marcador lo más rápido posible, sin perder la cabeza, ir poco a poco ir a buscar la igualdad y sobre eso pensaremos el once ideal.

¿Le preocupa la actuación arbitral del primer juego?

Siete amonestaciones, sí (preocupa), pero el árbitro estuvo a la altura de nosotros, no fue su mejor versión, sobre todo por las amarillas y la expulsión que no fue y más bien se debió sancionar al rival y creo que debió de salir fue por acumulación de tarjetas y no por otra cosa, pero eso pasó. Estoy completamente seguro que el equipo va a entrar de la mejor manera y así es como lo visualizo y los muchachos están comprometidos.

¿Cómo está mentalmente el equipo?

Forma parte del ADN del club. Hemos manejado los diferentes aspectos emocionales. No hay nada más que motive a un equipo grande como Herediano, que el hecho de entrar a ganar, tener una revancha y nos centramos en eso. Nos tocó mucho la parte mental, sobre todo la parte emocional. Sin embargo, la parte motivacional está al tope. Estamos a tres juegos de ser campeones, por lo que no podemos estar en una mejor posición. Los muchachos van a dar el 200%.

¿Qué tanto pesa el hecho que le marcaran la misma cantidad de goles en un partido, que en los anteriores 13 compromisos?

Hay aspectos tácticos que hay que seguir remarcando, no hemos dejado de trabajar la parte defensiva, sin importar el récord que tenemos en partidos anteriores. Siempre hemos tratado de manejar eso, siempre hay cosas que mejorar. Insisto que los goles que nos anotaron fueron errores muy puntuales. Un error grosero en la marca a balón parado, un mal despeje que viene precedido de una situación táctica y el último mientras buscábamos descontar en 2-1 dejamos espacios y vino la anotación. Es importante enfatizar los detalles pero creo que tampoco vamos a hacer una catástrofe o vamos a salir de lo que estamos haciendo.

¿Qué Saprissa espera para el juego de vuelta?

Saprissa maneja una estructura parecida a la de Mauricio Wright o la de Wálter Centeno, ahora con el nuevo entrenador no ha cambiado mucho. Quizás un par de movimientos con (Christian) Bolaños por dentro, muy parecido, con Wálter tenía más salida, más rotación. Vamos a esperar a un Saprissa tratando de tener la pelota, saliendo rápido, jugando al error nuestro, por lo que debemos ser agresivos, sin perder la cabeza, sumando goles en momentos claves para salir con la victoria y pasar a la final.

¿Cuál es el mensaje que le da a la afición?

En nombre de todo el equipo, cuerpo técnico y jugadores, las disculpas del caso. No pensábamos ni mucho menos tener un resultado así, ni perder. No lo teníamos en mente. Una noche mala la puede tener cualquiera, no estamos exentos a perder, que las cosas no nos salgan en algún momento. Los muchachos están muy comprometidos, como siempre, ahora aún más después de esta derrota, estamos con la fe intacta de poder revertirlo.