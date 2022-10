Jeaustin Campos terminó con un gran sinsabor pese al triunfo de Saprissa ante Herediano

Saprissa se impuso de forma contundente 2 a 0 ante Herediano, en la ida de la gran final, pero ni esto dejó 100% satisfecho al técnico morado Jeaustin Campos. El timonel considera que su equipo merecía más y hasta debía imponerse de otra manera, no por goles en jugadas a balón parado.

Saprissa protagoniza su noche de terror perfecta ante Herediano acercándose al título

El estratega también recalcó que hay mucha mesura en el camerino y dejó las celebraciones para los aficionados, ya que aún falta el juego de vuelta del próximo sábado.

¿Qué tan fuerte es este golpe?

Siento que hicimos un muy buen partido, no hay duda y trabajamos con buena intensidad. Cuando observamos un poco el parado (táctico), sabíamos que podíamos tener muchísimas posibilidades. Muchas veces uno propone y no sale, pero esta vez salió.

”Siento que fue injusto ganar con jugadas a balón parado, porque tuvimos buen volumen y los muchachos se desempeñaron muy bien. Sin embargo, son recursos válidos y hay que aprovecharlos.

Jeaustin Campos vivió con mucha intensidad el triunfo de Saprissa ante Herediano, en la ida de la gran final del Apertura 2022.

”Herediano es un gran equipo y lo que hicimos hoy nosotros, lo pueden hacer ellos. No vamos a decir que no hemos ganado nada, porque sí ganamos el primer tiempo ante un rival muy sólido y con mucha personalidad. Sin embargo, no nos vamos a confiar, la moneda está en el aire”.

Ha sido un buen semestre para Saprissa. ¿Cómo está el ambiente en el camerino?

Un club es camerino, administración, gerencia, afición y una serie de elementos. Todos tienen derecho a estar felices por lo que pasó, pero en el camerino es diferente. No hay festejos, no pensamos que ya se hizo todo y el ambiente no nos debe envolver. Ya les dije que cero redes sociales, cero prensa, cero periódicos y cero todo, ellos tienen que manejar esto diferente a lo que hace la afición.

¿Siente que merecían más que un 2 a 0?

No nos podemos cegar en estadísticas, tenemos que ver los momentos del partido... Creo que no era necesario sufrir tanto en el partido anterior, pero así se dio y nos valió para soñar en una gran final y también para analizar todo lo que hicimos, incluidos los defectos que valoramos en video y solucionarlos.

Vienen de dar golpes emocionales muy fuertes. ¿Esto ayuda aún más para ver esta versión del Saprissa?

Sí dimos un primer golpe, pero si será definitivo o no, dependerá mucho de lo que hagamos. Pudo ser un 3 a 0, pero el que merece no pide y teníamos que hacerlo. Lejos del marcador, lo importante es la manera en la que lo hicimos.

Saprissa tiene una carta que no tienen los demás, con Kendall Waston. ¿Qué significa tenerlo a él?

Creo que tuvimos 22 llegadas, así que es injusto también hablar de él, porque solo participó en dos. Si él puede hacer la diferencia, perfecto, pero también pudimos marcar mucho antes. Es valido, cada quien tiene sus armas y las utiliza como mejor puede.

Saprissa cambió el Dracarys por un payaso asesino

¿Toma en cuenta que Orlando Sinclair le ha marcado la mayoría de sus goles a Herediano?

La estadística como tal la vemos, pero no a ese punto, sino que vemos quién está adentro y enchufado. Sinclar está en esa sintonía y le repito a mis jugadores que los entrenamientos me dejan ver muchas de esas cosas que busco. Tan siquiera sabía ese dato de Orlando.

¿Considera que el balón entró en esa jugada tan polémica de Ariel Soto?

Era penal o gol. Hablé con el línea y me juraba que no había ingresado, pero no lo veo así. No creo que fuera algo deliberado, sino que fue un tema de percepción y era complejo

Hernán Medford señaló que a Herediano le faltó actitud. ¿Qué piensa de esto?

Quiero defender la labor de Herediano y resaltarla. No creo que fuera un tema de actitud, porque metieron y corrieron. Difiero con Hernán, porque más allá de esto, nosotros estábamos con esa dinámica, convicción y compromiso dentro de la cacha. Estamos entrando en una sintonía de intensidad que no habíamos tenido y es una de las armas para este recorrido que hemos tenido.

¿El éxito de esta segunda fase es la defensa?

El trabajo no es solo de los centrales, sino de todos, desde los volantes hasta los de más arriba. Fue un partido bastante complicado, hicimos una presión alta y por momentos quedamos mano a mano y lo supieron resolver.