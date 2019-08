Un partido que ganamos no me parece cuerdo de parte mía dar un mensaje, sería pecar de arrogancia. Simplemente hicimos un buen partido, el mensaje no es hacia afuera, cada quien toma este partido como mejor le parezca. El mensaje es hacia dentro, hacia los muchachos. Estamos empezando el campeonato, no quiero que sea un equipo soberbio, somos el equipo que menos tiempo se preparó, no podemos tener altas expectativas. Gracias al esfuerzo y sacrificio de los muchachos logramos ganar un partido en una cancha imposible de ganar. Hacia adentro, el mensaje es ‘muchachos no veamos este partido como el éxito en sí mismo, sino cómo llegamos al éxito’.