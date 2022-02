Jeaustin Campos se tranquiliza al armar rompecabezas que le quitaba el sueño

Jeaustin Campos asegura que en el segundo tiempo ante Saprissa se observó la mejor versión del Herediano, aunque faltaron los goles. (Alonso Tenorio)

El técnico del Herediano, Jeaustin Campos, respira con más tranquilidad al tener lista su plantilla completa para enfrentar este jueves a San Carlos, por la quinta fecha del Torneo de Clausura 2022 (7 p. m.).

Después de tres empates consecutivos ante Grecia (1-1) y Santos (0-0) en condición de visitante y Saprissa (1-1) como local, el estratega podría echar mano a sus seleccionados, tres recuperados de lesiones (Aarón Salazar, Ariel Soto y Keyner Brown) y el ariete Jonathan McDonald, quien cumplió su castigo.

Salvo Keysher Fuller, quien se reincorporó al plantel luego de concluir su aislamiento por la covid-19 en Jamaica, mientras estuvo en el cuadro patrio, Jeaustin por fin tiene el cuadro completo para viajar a Ciudad Quesada y enfrentar a los Toros del Norte, a partir de las 7 p. m.

¿Cuánto le tranquiliza haber recuperado sus figuras y tener un plantel más completo para el compromiso ante San Carlos?

Ha sido un tema complicado. En los primeros dos partidos prácticamente el 50% del equipo ha estado fuera por llamados a la Selección, lesionados y expulsados. Por lo que nos costó un poquito y más que tuvimos salidas complicadas. Ante el partido contra Saprissa, regresaron algunos y la esencia de lo que se vio en el segundo tiempo es lo que andamos buscando.

Ahora debemos recuperar a (Keysher) Fuller en la parte física por el tema del convid-19 que no estará para el partido del jueves, pero sí estará listo para el viernes, por ahí estamos bastante bien.

¿Cómo analiza el enfrentamiento con San Carlos? Un equipo que le ganó al Saprissa, pero no triunfó en sus dos últimos compromisos.

Es un equipo bien estructurado, bien dirigido. Douglas (Sequeira) viene haciendo las cosas bien desde el torneo anterior y no sé si hay inconsistencia o no hay constancia en su fútbol, pero no nos debe cambiar nuestra manera de jugar. Esperaremos la mejor versión de San Carlos y para nosotros es imperativo tener ese respeto al rival, la mejor versión, pues aunque vamos invictos y no hemos perdido en el campeonato ya queremos ganar. Esperamos salir con los tres puntos.

¿Cuál es el análisis de Douglas Sequeira como entrenador?

Es un entrenador que ha madurado mucho, su juego ya no es tan romántico, es más pragmático y me parece que los mejores partidos que ha jugado San Carlos tienen esa características. Vamos a esperar la mejor versión de ellos. Conozco a Douglas, fue asistente mío, sé de su manera de trabajar y a futuro va tener muchísimos logros. Es muy profesional y a mediano plazo dará de qué hablar.

¿Es la zona ofensiva dónde más le cuesta tomar decisiones al contar con Yendrick Ruiz, Bryan Rojas, Jonathan McDonald, Justin Daly, Kenneth Vargas y José Guillermo Ortiz?

Son futbolistas de mucha categoría, polifuncionales algunos. Una mezcla entre jóvenes y experimentados y lo que estamos buscando es identificar qué perfil nos sirve para cada partido. Yo les dije que la competencia es dura, que ellos vinieron a competir, hay hasta tres por puesto y no pueden parpadear ni un momento, porque no hay mucho margen de error, en un puesto tan concurrido como ese.

¿Cuál es el Herediano que usted quiere para esta temporada?

El segundo tiempo contra Saprissa fue fundamental por la manera en que jugamos. Se vio el equipo que uno quiere. La recuperación post pérdida bastante agresiva, buenos movimientos de distracción, buenos movimientos de pelota y lo que nos faltó fue un poco más de contundencia en el área, para definir las opciones que tuvimos

Poco a poco vamos a ir tomando la onda del torneo anterior. Hay futbolistas que tuvieron buena evolución y esperamos su forma futbolística al 100% para enrumbarnos donde queremos entrar que es pelear por el campeonato

¿Cómo está la situación de Waylon Francis?

Físicamente no tiene problema, pero estamos trabajando en la parte futbolística, pero no solo con él, sino con aquellos que no tienen minutos en los partidos. Queremos darle esa intensidad de juego y él es uno de ellos y lo está haciendo bastante bien.