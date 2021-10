Jeaustin Campos se siente listo para batirse con su viejo archirrival: Alajuelense

Jeaustin Campos, estratega del Herediano, no sabe lo que es perder desde que asumió al conjunto rojiamarillo.

¿Cómo está el equipo de cara al duelo con Alajuelense?

Hoy tuvimos nueve jugadores menos sumado la Sele, lesionados y un sancionado. Hoy un chico de 18 años estuvo en el banco, pero para el sábado tendremos a los de la Selección, Bran, Bryan Rojas, el juego hay que encararlo como se debe, vamos a estudiar esta semana y vamos a observar Alajuelense - Santos y ver que nuevo muestran ellos. Estamos en una semana compleja con clásico, luego vamos a San Carlos, son semanas de viajes muy complicados. Estoy contento, satisfecho, pero con muchas cosas por mejorar. Estamos ganando confianza. Soy autocrítico, no vivo de espejismos, sino de realidad y a eso vamos.

¿Cómo analiza el triunfo ante Pérez Zeledón?

El equipo no estaba jugando mal, pero teníamos presión alta del rival. Por los movimientos predeterminados perdimos estabilidad en la zona media. Cuando perdimos la pelota se dieron muchos errores forzados, Pérez Zeledón hizo su trabajo, entonces fue complejo. Al final conseguimos bajar la intensidad del rival, pero no me estaba gustando lo que veía. Pasamos a la línea de cinco y eso nos dio más presencia en ofensiva. Tuvimos varios centros, más balones en el área contraria. Manejamos el partido y le dije a los muchachos que no debíamos sufrir tanto en el balón parado.

¿Queda conforme con el rendimiento que mostró su escuadra?

Me voy más con el resultado de con lo que mostramos en juego. No creo que sea injusto el resultado, ellos tuvieron opciones pero a balón parado. Me gustó el juego, me gustó Pérez Zeledón, me gustó lo que hacen, ellos están jugando bastante bien, pero los resultados no son congruentes con lo que están mostrando y yo se los he dicho a ellos.

¿Cómo hacer para que sus jugadores ante el buen rendimiento no entren en zona de confort?

Hay algo muy importante se los dije a los jugadores: ‘Cada minuto que estén en el campo es una invitación para el siguiente juego, porque hay que mantener viva la titularidad. Estar en el banco es un lujo porque hay nueve jugadores afuera... Entonces cada partido es una invitación para jugar el otro’. Esto mantiene la competencia, la actitud, el esfuerzo, el talento, la disciplina... Eso está funcionando. Pero también tienen que ver que cada vez es un chance, por ejemplo hoy le tocó a Kennedy Rocha.

John Jairo hoy fue titular y puso la jugada... Estamos viendo un claro ejemplo.

¿Qué buscó con John Jairo en una posición que no es la tradicional de él?

John Jairo es explosivo que juega por fuera, pero de repente ahí tenemos varios jugadores. Ahora lo tenemos en otra posición cuando recibe que jugara fácil, él corrió y demostró. Yo he sido muy honesto con los muchachos para que sepan que hacer para que jueguen.