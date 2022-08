Jeaustin Campos se hastía y exige respeto

Los rumores que van y vienen en torno a Saprissa terminaron de disgustar a Jeaustin Campos, técnico de los morados, quien pide respeto y que dejen de manosear su prestigio, algo que expresó no permitirá.

La molestia del timonel surge porque sobre todo en redes sociales se menciona que tiene problemas con los jugadores y por eso figuras como Christian Bolaños y Marvin Angulo casi no actúan con él.

“Acá debe haber respeto, el torneo pensado nadie pensaba clasificar, ustedes (prensa), ni la misma afición, pero clasificamos. Pero al menos respeto, mi prestigio no va estar en boca de quién sea. Yo voy a defender mi trabajo aquí y en cualquier lado, porque siempre he sido honesto. Puedo ser malo y lo que diga la gente, no me importa, pero profesional siempre voy a hacer”, dijo Jeaustin Campos en conferencia de prensa al terminar el partido contra San Carlos.

El estratega insistió que no tiene roces con ningún futbolista y ese es un tema que para él ya debe dejar de mencionarse.

“Dejémonos de historias, yo no tengo problemas con nadie. Ese es otro problema, por qué inventan y hablan, yo no he tenido problemas con nadie. Decían que tenía problemas con Kevin Chamorro y ahora todo el mundo quitándolo para poner a otro y yo lo defendí, pero me dicen argollero. Estoy tranquilo y asumo, soy responsable de esto”.

Jeaustin pidió que lo dejen trabajar, no que valoren lo que ha hecho en su carrera, “porque aquí se valora muy poco”, pero por lo menos que le permitan alcanzar los resultados en el banquillo saprissista.

“Por lo menos el respeto, el que está aquí ante ustedes ha trabajado y lo ha hecho bien y ha dado resultados en este club y en otro. Si ustedes se acuerdan, el otro club con el que acabo de hacer campeón también estábamos en una situación crítica y terminamos campeones y con este equipo me han tocado muchas veces, con mejores equipos que este o menos y hemos sido campeones, para que la gente le baje un poco el tono porque estoy tratando de hacer lo mejor y créanme que mi profesionalismo va a estar incólume siempre. Tengo nueve torneos con equipo que se han armado para ser campeón y gané siete. Yo lo que pido por lo menos es respeto y el trabajo, trato de hacer lo máximo que puedo”, señaló Jeaustin Campos.

El técnico mencionó que siempre ha ido de frente y es autocrítico, por eso aceptó que Saprissa debe cambiar algunas cosas para mejorar.

“Estoy dando la cara por los muchachos y por mí, pero bueno es algo que hay que revertir. Hay muchas cosas externas que tienen derecho de opinar, ser emocionales y emotivos, como también la afición, pero también abrimos puertas que son innecesarias y se lo dije a Paté Centeno hace 15 años cuando se enojó porque no jugaba; que bien que se enoje, si no se enojan no les corre sangre, les corre agua”, afirmó Campos.