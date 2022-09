Jeaustin Campos: ‘Saprissa está para lo que los jugadores decidan’

¿Cuál es su análisis de la victoria y de su equipo al que se le observan movimientos muy mecanizados?

Hemos consolidado una idea y eso era lo que necesitábamos, un poquito de tiempo. Vamos consolidando una manera de jugar y en estos seis partidos con victoria hemos intentado ir al frente y ser superiores. También hay que resaltar la calidad de los muchachos, son ellos quienes ponen la puesta en escena, sin ellos no tendríamos estos resultados. Antes de la expulsión tuvimos nueve opciones de gol contra cuatro y siento que once contra once nos asentábamos muy bien en el terreno de juego.

¿En esta nueva etapa es el momento que más tranquilidad siente y el cambio de Youstin Salas fue para evitar la tarjeta roja?

No estoy para juzgar la labor del árbitro, era un partido intenso y agradable, pero se condicionó un poco con la expulsión y la ley de la compensación siempre va a estar, por eso se dio el cambio de Youstin. Primero lo cambiamos de sector y bueno la amarilla a Kendall (Waston) también me parece desproporcionada. Había que tener ciertos cuidados y no era necesario emparejar el partido con jugadores menos en cancha. Siempre va a dar tranquilidad ganar, cuando las cosas no se daban no miraba la tabla y ahora tampoco. La idea es tener el otro domingo la mejor versión.

¿Cuánto resalta el carácter de los jugadores? y debutó siete futbolistas en clásico, ¿cómo analiza la respuesta de ellos?

Aparte de eso, había tres chicos de 21 años y eso da muestras de que somos congruentes y eso con talento, pasión y aunado a la calidad de cada uno. Lo importante es que lejos del ambiente y lo que se juega en un clásico, lo más importante es enfocarse en la confianza individual y de grupo para disipar algunos temores, pero son jugadores de mucha experiencia y calidad.

¿A qué obedece el cambio de Saprissa, que se ve compacto?

Primero al tiempo que era lo que menos teníamos, no se conocían los jugadores y luego al trabajo, el esfuerzo de los muchachos y ellos le han impregnado al equipo ese ADN con esa pasión; apelo que sigan por ese camino. Es más complicado sostener y conservar una situación de alegría y éxito, pero al principio costó, no encontrábamos esas sociedades. Me siento muy a gusto porque respetamos esa filosofía que por años hemos tenido.

¿Para qué está Saprissa y si la afición se puede ilusionar con el cetro?

Yo considero que puede estar para lo que los jugadores decidan, el límite nos lo ponemos nosotros mismos. Nunca voy a estar contento, no podemos conformarnos con ganar un clásico y ser primeros de grupo, siempre hay algo por qué luchar y competir. Vamos a seguir hasta donde los jugadores decidan y ellos decidieron poner esa actitud y hambre en los entrenamientos y en los partidos. Es gratificante tener un gran rival al frente con mucha calidad y talento y sentir que competimos contra un gran equipo, una gran institución. Estoy seguro de que al final del campeonato vendrán más clásicos.

¿Aún le falta contundencia a Saprissa?

Es un área de mejora y se los dije a los muchachos que el esfuerzo que hacen, la intensidad, las situaciones de cara al gol y merecen más. La intensidad es muy alta y el esfuerzo que hacen es para eso. Los parámetros de kilómetros recorridos sobrepasan el promedio en el campeonato nacional y el desgaste es muchísimo y debemos liquidar cuando se tiene las ocasiones para liquidar. Necesitamos ser más contundentes de lo que estamos haciendo porque ellos se lo merecen.