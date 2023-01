Jeaustin Campos reveló su decisión en el caso de Aarón Cruz

La victoria 3 por 0 sobre Guanacasteca dejó satisfecho a Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, quien consideró que su equipo arrancó de la misma forma en que terminó el campeonato anterior.

Jeaustin expresó que no desea que nadie se relaje y le pide al grupo seguir con la misma constancia con que se inició el Torneo de Clausura.

El timonel también se refirió al caso del portero Aarón Cruz, quien no renovó con la institución y a finales del mes de mayo se marcha del club; se dice que ya arregló con Herediano.

¿Qué tan importante es arrancar con triunfo y goleando?

Yo le decía a los muchachos que debemos tener constancia en el éxito. Qué es eso: que no sean picos de rendimiento, no debemos darnos permisos de relajarnos. Después del torneo anterior trabajamos la parte mental en lo importante de mantenernos ahí.

Además los muchachos deben tener claro que la competencia está y la competencia dicta quién juega y quién no.

Salgo muy satisfecho, porque los muchachos como terminaron jugando el torneo anterior, así empezaron. Yo intento ser lo más justo posible con aquel futbolista que crea en el trabajo de nosotros y en lo que hacemos.

¿Siente que este año se deben consolidar algunos jugadores como Álvaro Zamora y Orlando Sinclair?

Lo de los muchachos lo he mencionado en algunas oportunidades. La responsabilidad de un técnico aparte de ganar títulos y partidos, se debe tener la posibilidad de traer nuevos valores y llevar jugadores arriba, que suban el nivel y eso lo hemos intentado. Las oportunidades están y ellos deben tomarlas. Los jugadores son los responsables de poner en los partidos lo que se trabaja en la semana; yo les doy la oportunidad, pero depende de ellos.

¿Usted coincide con Juan Carlos Rojas, quien dijo que Saprissa es favorito?

Voy en el día a día. Herediano y Alajuelense demostraron que son solventes y favoritos a competir por el campeonato. Nosotros si seguimos en el mismo tono de ellos y también incluyo a Cartaginés, podemos decir que somos favoritos a competir por el cetro.

"Salgo muy satisfecho, porque los muchachos a como terminaron jugando el torneo anterior, así empezaron", dijo Jeaustin Campos sobre el debut de Saprissa en el Torneo de Clausura. (Jose Cordero)

¿Qué rol tiene Christian Bolaños en este Saprissa, porque ha venido de más a menos?

Ahora no estaba en lista porque estaba lesionado; pasó cinco días sin entrenar. No estuvo en los 90 Minutos por la Vida que era una bonita oportunidad. Yo como técnico no puedo pasar por encima de una filosofía, un estilo de juego y la misma afición está muy contenta porque ven a un Saprissa agresivo y dinámico y quien se ajuste a eso va a jugar.

¿Qué pasará con Aarón Cruz y qué seguimiento le va a dar, después de que él decidió no extender el contrato?

Usted escuchó que Aarón (Cruz) haya dicho que no va a firmar acá. Si es una situación contractual no es mi problema, mientras vista la camisa de Saprissa, debe tener lealtad y compromiso, algo que hasta el día de hoy no me ha mostrado lo contrario. Creo que es una situación de mucha presión y aquí estamos para competir. Yo sé que muchos técnicos quisieran estar aquí y yo estoy compitiendo y eso se da en todo lado, nadie tiene nada regalado, si usted no hace bien su trabajo lo van a quitar.

Saprissa dejó claro que va por el bicampeonato

¿Le lleva más ganas a este torneo, porque apuntan al bicampeonato?

Yo a todos los campeonatos les llevo ganas y Hugo Viegas (asistente técnico) le decía a los muchachos que se sentía con ansiedad por arrancar. Disciplina, esfuerzo, trabajo y talento, el que no tenga eso le va a costar mucho jugar en Saprissa. La estrella de la 37 se apagó 48 horas después, el éxito caduca y si no tenemos esa constancia más rápido se apaga todo. Ya tuvimos esa experiencia en otros clubes y como lo dije en una ocasión, solo una vez capan al perro.