Jeaustin Campos revela todo lo que se juega Herediano en su duelo ante Alajuelense

Jeaustin Campos tiene muy buenos números al frente del Herediano, los cuales desea confirmar ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico Jeaustin Campos tiene muy claro todo lo que estará en juego en el enfrentamiento ante Alajuelense, este sábado a partir de las 8 p. m., en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe.

Con 30 puntos, el Team es un líder sólido que enfrentará a una Liga que tiene seis unidades menos, con el objetivo de continuar con su buena racha ganadora.

¿En tan pocos días, luego del juego ante Pérez Zeledón, cómo preparar el clásico provincial?

Venimos de un partido muy exigente en Pérez Zeledón. El miércoles tuvieron un trabajo de recuperación y este jueves realizamos algunos movimientos individuales. El viernes con los seleccionados trabajaremos un poquito la táctica fija y la idea de cómo jugar, entendiendo la importancia del compromiso no solo por el liderato, sino porque es un clásico y hay que ganarlo.

¿Cómo enfrentar un duelo ante Alajuelense?

La complejidad en este tipo de partidos no es un problema, porque todos quieren jugar un clásico. Nos jugamos muchísimo, debemos enfocarnos qué es lo que queremos, por dónde podemos atacar, cómo nos pueden atacar y tratar de minimizar al rival, tratar de ir creciendo en nuestro rendimiento. La competencia es ardua, los muchachos están dando el máximo y para este tipo de partidos es importante.

¿Cuánto le falta para tener su once ideal?

Los partidos han sido un poco accidentados, con expulsiones y sin jugadores por la Selección, por lo que así es difícil tener un once fijo, pero lo profundo de la planilla nos ayuda para que el nivel no baje y eso es una virtud. Sí, se nos complica, porque tenemos que ir prácticamente con los jugadores lo que queremos, de acuerdo al puesto. El rendimiento ha sido muy bueno y va creciendo.

¿Cómo ha vivido la racha de seis victorias al hilo?

De repente, tras la seguidilla de victorias, todos pensamos que habíamos ganado bien, pero venía Saprissa, ya lo enfrentamos e igual seguimos ganando. Ahora, bueno, la prueba es Alajuela. Sin embargo, para mí la prueba son todos los partidos, independientemente del rival, aunque hay partidos que denotan más importancia por la historia, por la trascendencia y hoy son un rival directo, porque es un juego en casa, de seis puntos y hay que hacerlo valer.

¿Esa racha de triunfos y su invicto genera presión?

Presión siempre va a haber. Si hubiésemos perdido la presión sería otra, porque no llegan los resultados. Prefiero la presión de mantener el primer lugar, la presión de seguir puntuando, de que las expectativas han ido creciendo, de la gente, de nuestra afición y la exigencia es mayor. Prefiero manejar esta presión de estar en el primer lugar.

¿Cómo llega el plantel, hay bajas?

Con alguna molestia física tenemos a (Keyner) Brown, Jefferson (Brenes) (Berny Burke), pero vamos a ver si pueden recuperarse, dar más del 100%. Además es claro que debemos ver cómo vienen los seleccionados (Orlando Galo Yeltsin Tejeda y Keysher Fuller) y José Guillermo Ortiz, es un caso aparte, pero hay suficiente planilla. Ante el Pérez no tuvimos entre ocho y nueve jugadores y aún así el equipo respondió. Hay jugadores no han tenido mucha participación como John Jairo (Ruiz), que jugó de titular en Pérez, pero vamos moviendo las fichas. Creo que el último que no estaría es Brown por una dolencia muscular.

¿La polifuncionalidad de jugadores como Orlando Galo o John Jairo Ruiz es por necesidad o por alguna otra razón?

Es por necesidad. Buscamos el perfil idóneo de cada jugador. Lo hicimos con Galo, John Jairo e incluso con el mexicano Luis Miguel Franco, quien generalmente jugaba como creativo y le hemos pedido jugar como un mixto. Es importante aclarar que no es improvisación, porque a cada uno de ellos les enseñamos los movimientos, qué es lo que necesitamos, hablamos con cada uno y sobre la disposición de los mismos jugadores.