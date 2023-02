Jeaustin Campos responde sobre su aparición en el chat de los árbitros

¿Qué piensa de la situación del chat de árbitros?

Es una situación muy grave, muy grave. Es tan grave que yo creo que mis instancias ya no van, eso tiene que elevarse a otro tipo de instancias. La gerencia, la presidencia están tomando cartas en el asunto, porque esto supera y es más grave. Yo nada más digo que ojalá yo tuviera tanto impacto y peso, porque hay otros que han dicho cosas peores que lo que yo dije.

De esto no me voy a referir. Tanto don Juan Carlos, don Ángel (Catalina) y Patricio (Altamirano) llevan esto a otras instancias. Yo no tengo nada personal, estoy tranquilo. Mis conversaciones son tranquilas, cordiales en el campo. El resto es fútbol. Somos parte del espectáculo.

Yo ni siquiera sé quien va a pitar y con el perdón, no me sé los nombres... Yo llego al estadio y veo... Mirá...

¿Alguien en Saprissa le ha dicho que baje el tono sobre los árbitros?

Yo siento que esta situación se sale de las manos y no por mí. Yo creo que ustedes no se escandalizaron por la conferencia de prensa pasada (cuando se refirió a los árbitros). Escuchar ‘lloviendo’ hay otros que han hablado peor para que este servidor haga un terremoto por una conferencia normal. Yo no ofendí a nadie; simplemente, el trabajo que están haciendo mis jefes es el indicado, ver cómo está la cosa ‘arriba’.

Sobre el juego en San Carlos, ¿qué valoración hace del juego? ¿Perdió Saprissa intensidad?

En realidad yo siento que el equipo no ha perdido intensidad, pero hemos salido a dos canchas muy difíciles, como San Carlos y Guápiles. Nosotros analizamos dos partidos de San Carlos y es un buen equipo, pero hoy corrió como nunca. Nosotros debemos esperar siempre la mejor versión del rival. La semana contra Saprissa siempre es diferente y eso es algo que está a favor de nuestro rival.

A mí me ocupa que nosotros defensivamente estamos bien. Salvo en balón parado, nosotros en situaciones de juego no tuvimos problemas. Este tipo de canchas y partidos le cuestan un poco a la media cancha, tenemos menos la pelota, pero no estoy dando excusas. Lo que más me ocupa son los delanteros, porque necesitamos en estos partidos más opciones, debemos pisar más el área y todos han tenido su oportunidad. Paradela vino con una lesión después de una entrada mortal en el juego anterior y aquí nos hubiera ayudado un poco, creo yo.

Yo siento que no hicimos mal partido, pero debimos meter una y el partido cambiaba.

¿Ve a Justin Monge y Christian Bolaños como su solución a la falta de gol?

Una cosa es que no tengamos la contundencia y otra cosa es falta de generación de juego. La contundencia para un balón parado, pisar área... A los ‘9′ eso les toca. Pero en el momento en que dejemos de generar yo me preocupo o me ocupo más, pero siento que ahorita lo que nos falta es más presencia de área con los ‘9′... Hemos trabajado que sepan resolver los mano a mano, el pivoteo, la llegada por las bandas...

Yo siempre quiero ganar y ser campeón. Nosotros necesitamos poner los puntos sobre las ‘ies’.

¿Son opciones Christian Bolaños y Justin Monge?

Ahora Christian va a competir por el puesto, pero siento que hay jugadores que llevan 20 partidos . Necesito hacer minutos y los minutos me los hacen: Julián, Warren, Emanuel y Alemán. El que está para jugar bueno, pero debo hacer minutos juveniles también. Warren por ejemplo lo hizo bien, partidazo se jaló. Pero, en el momento que yo lo considere jugará Justin Monge, también Christian (Bolaños).