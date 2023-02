Jeaustin Campos responde si volvería a Herediano como insinuó Jafet Soto

Jafet Soto, gerente general de Herediano, volvió a llenar de elogios a Jeaustin Campos, técnico de Saprissa.

Primero dijo el domingo que este miércoles se enfrentaría al mejor estratega del fútbol nacional y este martes en conferencia de prensa afirmó que si fuera por él, ya mismo tendría a Jeaustin de regreso en el banquillo florense.

“Me encantaría que estuviera con el escudo de Herediano y esta camiseta. Me hubiera gustado que estuviera él aquí dando la conferencia y no yo”, dijo Soto.

Pero cómo reaccionó Jeaustin ante los halagos de Jafet Soto: ¿dejaría Saprissa para regresar a Herediano?

“Es una satisfacción personal, es bonito que por los trabajos donde se ha pasado tengan buen concepto de uno y eso habla que intentamos laborar con la mejor honestidad y profesionalismo. Independientemente de dónde uno esté, siempre es importante dar una grata impresión, sin importar si se fue exitoso o no. Creo que el camino recorrido en los equipos donde he estado he tratado siempre dejar una huella”, aseguró Jeaustin Campos.

- Jafet lo quiere de regreso. ¿Volvería a Herediano?

Me siento halagado y muy agradecido con la institución, tengo más buenos recuerdos que los que no, con la afición, directivos y los jugadores.

También estoy agradecido con Saprissa que me permite trabajar para ellos y al día de hoy me siento a gusto, me siento bien y los jugadores se han compenetrado, hemos ganado un campeonato, estamos peleando por el bicampeonato y la verdad me siento muy feliz.

- Jafet lo cataloga como el mejor estratega de la última década, pero hace un año lo quitaron como técnico de Herediano. ¿Le sorprende que ahora Jafet hable bien de usted?

Es fútbol, hoy estamos, mañana no. Zidane creo que lleva dos veces en el Real Madrid y lo despidieron. Ancelotti también, Touchel lo sacaron del PSG y fue campeón con el Chelsea; es parte del fútbol.

En algún momento él (Jafet Soto) fue claro conmigo, me dijo que le dolía la decisión y le dolía que en algún momento íbamos a ser rivales, pero bueno, era una situación que los compañeros de él, seguro directivos, que en ese instante iba a ser insostenible. Le guardo mucha estima y hubo una relación estrecha desde el punto personal y creo que debo tomarlo como un halago y la satisfacción de que el trabajo profesional se reconozca y qué bueno, porque en nuestro ambiente cuesta que alguien reconozca el trabajo profesional a través de una carrera.

"Los partidos ante Herediano son muy complejos y siempre muy intensos y dinámicos, comparados con obvia razón con un clásico", dijo Jeaustin Campos sobre el choque de este miércoles ante los florenses. (Jose Cordero)

- ¿Qué le parece el árbitro para el juego Herediano - Saprissa? Se nombró a Pedro Navarro

Ya yo dije que era la última vez que hablaba de los árbitros y listo. Es la segunda vez que sé el árbitro un día antes del partido; siempre cuando llego a la cancha es que los veo y, nada, que le vaya bien. Todos nos deseamos lo mejor, que sea un espectáculo y que al final lo más que se hable sea de fútbol.

- ¿El equipo que gana repite o piensa en variantes ante Herediano?

La verdad que hay muchos factores, tenemos que medir fatiga, tuvimos un partido muy duro ante Pérez Zeledón y fuimos justos ganadores. Al inicio estuvo complicado y quizá el marcador no refleja el esfuerzo que hicimos para llegar a tenerlo y el viaje fue pesado, hubo desgaste fuerte y evaluamos todo en este instante, sobre todo cómo está la parte física.

Ante Herediano es un partido importante y vamos obligados los dos, nosotros porque queremos acortar diferencias o estar en primer lugar lo más antes posible y esperemos que en la decisión que tomemos estén los jugadores al ciento por ciento.

- En los últimos dos compromisos contra Herediano, Orlando Sinclair anotó, pero últimamente no ha estado en convocatoria. ¿Qué ha pasado con él?

Siento que individualizar esos temas no es tan relevante, porque en realidad, ustedes (prensa) son los que más han machacado la historia de los delanteros, que les dan espacios y minutos. Él (Orlando Sinclair) ha tenido su participación, pero es parte de la competencia que hay y estamos en Saprissa y no es momento para parpadear porque la cosa está fuerte.

- Ante Herediano va a llegar a 27 duelos dirigidos con Saprissa y es el técnico que más ha enfrentado a los florenses. ¿Qué tienen de especial estos juegos?

Siempre para mí han sido partidos muy incómodos. No sé si habrá un encuentro en el que hayamos tenido una gran ventaja y sostenido futbolísticamente una superioridad, donde estuviéramos cómodos. Son partidos muy complejos y siempre muy intensos y dinámicos, comparados con obvia razón con un clásico.