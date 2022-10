Jeaustin Campos reconoce que tener una mala noche en el clásico puede ser fatal

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, empezó a visualizar la semifinal frente a Alajuelense. Él no se detiene en posibles ventajas y desventajas, menos en que la Liga juega este martes por la Liga de Concacaf frente al Real España y si esto puede o no ocasionar un desgaste a los manudos. Para el timonel, el clásico es aparte, calificó las semifinales como cerradas y muy parejas, donde el mínimo error puede dar al traste con lo efectuado en las 16 fechas de la primera fase del campeonato.

“En estos partidos tener una mala noche puede ser fatal y en eso vamos a estar trabajando”, dijo Campos, quien el sábado junto a su equipo visitan el Estadio Alejandro Morera Soto para medirse a la Liga.

Jeaustin tampoco toma en cuenta la forma en que clasificó el rival; en este caso la Liga fue segunda en el Grupo A, detrás del Herediano.

“Son partidos súper equilibrados, nosotros hemos estado arriba juntos con ellos y las series de ida y vuelta son un tema aparte. Ellos nos han llevado cualquier cantidad de puntos también y los partidos son muy parejos”, opinó el timonel saprissista.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, reconoció que lo hecho antes quedó atrás. El momento de la verdad es el sábado en el inicio de las semifinales frente a Alajuelesne. (Jose Cordero)

Jeaustin sabe lo que se le viene, enfrentó a la Liga en fase regular y la derrotó 1 por 0 con gol de Javon East en el Morera Soto y también se topó con los manudos en las semifinales del Clausura 2022, donde la Liga se impuso en tiempo extra y eliminó a los tibaseños.

“Esperamos una serie cerrada y la debemos encarar con máximo respeto. El rival tiene cosas muy buenas, las ha demostrado y nosotros por supuesto queremos tener nuestra mejor versión”.

Como en otras ocasiones lo ha manifestado, el técnico morado espera la mejor versión de Alajuelense, sin importar lo que suceda con la Liga este martes en Honduras contra el Real España.

“Voy a esperar la mejor versión de Alajuelense porque así debe ser, ellos verán cuáles son las prioridades que tienen. De repente a mí me ha tocado estar así con partidos internacionales y la idea es resolverlo de la mejor manera. Ellos tienen una buena planilla y verán cómo la distribuyen en estos cuatro partidos que tienen”.

Campos tampoco se deja llevar por el aspecto físico y el cansancio que pueda experimentar la Liga el sábado, tras haber jugado en Honduras.

“A veces la parte física no es importante, es un tema anímico también. Me ha pasado que hemos jugado cada tres días y el estado anímico es importante y no nos afecta en lo físico y no nos vamos a confiar. La serie es pareja, ellos han jugado bien en el Saprissa, nosotros allá, el resto es estudiar un poquito, analizar qué se va a ejecutar”.

En Saprissa saben que si a Alajuelense le va bien contra Real España lo físico pasa a tercer plano

Para Jeaustin Campos lo importante es el momento y forma cómo llegará su plantel al campo rojinegro, con once partidos sin perder, líder de su grupo, con pocos goles recibidos, sin lesionados y sin el riesgo de perder figuras en el choque de vuelta por acumulación de tarjetas amarillas.

“Llegamos a una intensidad buena, también identificamos que no solo la intensidad o kilómetros recorridos, sino que tenemos que ser más eficaces en todas las fases de juego. Nos sentimos muy a gusto con el equipo hasta ahora, pero viene la hora de la verdad”, resaltó Jeaustin.

Saprissa piensa en todo y hasta la dirigencia se puso del lado deportivo, porque lejos de ver la posibilidad de una taquilla millonaria llevando el juego de vuelta al Estadio Nacional, decidió que recibirán a la Liga en el Ricardo Saprissa.