Jeaustin Campos reclama por qué a Vladimir Quesada no le preguntan por ausencia de Aarón Cruz

El técnico del Herediano Jeaustin Campos frunció su frente, se quitó sus lentes y miró fijamente.

Era obvio que la consulta lo incomodó. En medio de la conferencia de prensa de este viernes, previo al juego ante Saprissa de este domingo a las 4 p. m., en el estadio Saprissa, se le consultó cuál sería su relación con el guardameta Aarón Cruz, cuando el próximo campeonato se vuelvan a reencontrar tras su salida del Deportivo Saprissa.

Campos mandó a la banca a Aarón al cierre del Torneo de Apertura 2022 para poner a Kevin Chamorro, lo que molestó al guardameta, quien dejó de ser llamado a las convocatorias de la Selección Nacional.

Los morados quedaron campeones con Chamorro como figura, mientras Cruz quedó en el olvido. En el arranque del Clausura 2023 Aarón desapareció del banquillo saprissista.

El pasado 2 de febrero, el gerente del Herediano, Jafet Soto anunció la llegada de Aarón Cruz para el Apertura 2023 al cuadro florense y aunque el guardameta intentó desligarse del Saprissa para integrarse al Team, en la actual campaña, no lo logró y quedó en el limbo ante la contratación de Esteban Alvarado.

Ahora tanto Jeaustin como Aarón volverán a estar bajo los colores de la misma institución y el morbo de qué pasará, si se dará algún roce o bien Cruz se mantendrá en banca, son interrogantes que no solo se hacen periodistas y aficionados y es Jeaustin quien tiene la última palabra.

“Aquí he aprendido a que no es qué se hace o qué se dice. Sino quién lo hace o quién lo dice. Salí de Saprissa y Vladimir hizo lo mismo que hice yo y quién habla y quién le pregunta y las esposas salen hablando, ha sido lo mismo. Las mismas alineaciones, los mismos han quedado afuera. ¿Aarón está jugando? Pero no es qué se hace o qué se dice, es quién lo hace y quién lo dice”, dijo Campos.

“Cuando yo llegué a Saprissa qué dijeron ustedes, generalizo: Jeaustin viene con problemas con (Kevin) Chamorro, tienen problemas con este, tiene problemas con el otro. Aarón se lesionó y Chamorro jugó bien, ¿qué hago? ¿Lo pongo, lo saco? A los tres partidos Aarón va para la Selección otra vez y con qué cara le digo a Chamorro que venga a jugar, después que lo saqué y se comió una bronca bien jodida”, añadió.

‘Me arman problemas’ Copiado!

El estratega destacó que pese a las críticas el tiempo le dio la razón, ya que hoy Kevin Chamorro debutó con la Selección Nacional, tiene una gran campaña, récord de imbatibilidad y fue campeón.

“Yo con Aarón no tuve absolutamente nada. Él tuvo un problema contractual con Ángel (Catalina) y punto. No fue absolutamente nada deportivo. Dentro de la cancha no tengo ninguna queja en lo absoluto, nunca tuvimos una discusión, hablamos las cosas como teníamos que hablarlas y lo que estoy diciendo se lo dije a Aarón. Trato de ser bien transparente con todos los jugadores”, dijo Campos.

“Me arman problemas de no sé qué. Hoy por qué no le arman los problemas al otro entrenador, que está haciendo lo mismo que yo. Es la parte que me molesta un poco, No es qué se hace o qué se dice, es quién lo hace o quien lo dice. Ese es el problema”, declaró Campos.

Jeautin destacó que las cosas no se miden con la misma vara e incluso hay entrenadores que se expresan más fuerte que él en las conferencias de prensa y no los tratan por igual.

“Al final es un poco frustrante para uno. Escuché a otros entrenadores, de equipos, que están peleando el descenso, decir cosas que si yo las digo estaría firmando todos los viernes en la Fuerza Pública, porque así es”, manifestó Campos.

“Escuché palabrotas y miré algunos gestos que se han dado en conferencias de prensa que si yo las dijera me matan, me fusilan. Ni la mitad me atrevería yo a decir, pero es parte de lo que me frustra, es parte. Sin embargo lo asumo y no hay problema”, sentenció.