Jeaustin Campos: ‘Que las balas vengan de frente, no a las espaldas’

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, volvió a usar sus redes sociales para aclarar que su equipo está bien y que no se debe hacer polémica. (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, volvió a sacudir sus redes sociales y, directo como es, pidió que “las balas vengan de frente, no a las espaldas”.

El posteo de Campos se produjo luego de que un aficionado le pidió ser prudente y que respete a las “glorias de Saprissa”.

Jeasutin le dijo al seguidor del equipo que no hiciera polémica donde no la hay, ya que actualmente el “Monstruo” juega bien y con mucha dinámica.

Además el timonel indicó que nunca ha irrespetado a ningún jugador y que más bien busca ser lo más justo posible con sus futbolistas.

“Soy responsable de lo que digo, no de lo que deseen entender los demás. Mi liderazgo es por convicción, así como la convicción con que entran los muchachos a la cancha para ser campeones y tratar de seguir haciéndolo”, apuntó el entrenador, quien de una vez habló del futuro.

“Espero que las balas vengan de frente y no a las espaldas. No hay que hacer polémica donde no la hay. El equipo juega bien, es dinámico, intenso, agresivo y con jóvenes, quienes levantan la mano en compañía de los experimentados, quienes hacen su tarea”.

El técnico defendió que siempre trata de ser justo en las participaciones de cada futbolista del club, con el fin de tener un buen ambiente en el grupo.