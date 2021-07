Jeaustin Campos: 'Partidos como este hay que entrar a liquidarlos desde el principio'

El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, reconoció que su equipo pecó a la hora de definir en el empate 1-1 de este jueves ante AS Puma Generaleña.

Jeaustin Campos fue entrenador de Pérez Zeledón en 2011 y renunció para tomar las riendas de la selección de Puerto Rico. | ABELARDO FONSECA (Abelardo Fonseca)

"Partidos como este hay que entrar a liquidarlos desde el principio. Sabemos que venir a Pérez Zeledón, como ir a Limón, son canchas complicadas por todo el entorno", comentó el timonel en conferencia de prensa.

Campos se mostró satisfecho con el trabajo de sus pupilos y con el recorrido del balón en la cancha del estadio Municipal de Pérez.

"Manejamos el partido bastante bien, fuimos honrados con el fútbol a la hora de poner la pelota en el piso e intentar jugar. Cada vez son menos los trazos largos que estamos haciendo y eso me agradó hoy en una superficie complicado", dijo.

Para el estratega saprissita, AS Puma hizo un trabajo defensivo que les impidió llegar al gol del triunfo.

"Tuvimos para liquidar, desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de anotar. Entiendo el comportamiento de AS Puma, su parte defensiva estuvo bien, algunas desatenciones que no logramos capitalizar nosotros. Esto no es de merecerlo, pero fuimos los que llevamos las riendas del partido", aseveró Jeaustin.

Saprissa dejó ir dos puntos importantes en su visita a Pérez, los cuales eran necesarios para tomar ventaja en la cima del Torneo de Verano.