No vamos hablar de las posibles debilidades de los rivales, pero en todos los equipos, por más figuras que tenga, siempre vamos a encontrar debilidades. Los estudiamos bastante bien, pero no vamos a presumir de que a Alajuela le encontramos el talón de Aquiles. Yo salgo satisfecho. Tal vez, interpreto, querés decir que le bajamos algunos cinco o seis escalones a Alajuela, entrando a la mortalidad. Creo que no. Alajuela sigue arrriba. Que nosotros subamos, y veamos que podemos estar ahí, es diferente. Ahora la tarea de nosotros es que todos los partidos sean contra Alajuela. Como le dije a los muchachos: menos de esto no espero.