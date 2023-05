Jeaustin Campos: ‘Me cuesta pensar de que realmente fuimos muy superados’

Al técnico del Herediano, Jeaustin Campos, aún le cuesta digerir la derrota de 1-2 ante el Deportivo Saprissa, en el juego de ida de la semifinal del Torneo de Clausura 2023.

En su mente repasa las acciones del compromiso, los errores cometidos, las opciones de gol desperdiciadas y no se termina de convencer que el marcador fue justo por el trabajo de sus hombres en el terreno de juego, sobre todo en la segunda parte del partido.

Ahora buscará este domingo, a las 4 p. m., remontar el marcador en el estadio Ricardo Saprissa, misión complicada de antemano, pero a la cual no va a renunciar para mantener las esperanzas de avanzar a la final de la segunda fase.

-Después de analizar el juego ante Saprissa con calma y hasta observando la repetición, ¿cambiaría algo referente al planteamiento o bien algún jugador para el arranque del partido?

-Esa pregunta es muy capciosa porque si yo digo que no cambiaría, entonces la responsabilidad recae en los jugadores. Si yo digo que sí cambiaría, la responsabilidad caería sobre todos. Con el periódico del lunes todos somos entrenadores. La idea que tuvimos me parece que funcionó.

-¿Qué enseñanzas le dejó el compromiso?

-Si usted me dice que Saprissa nos arrolló y que el rival fue mucho mejor que nosotros, yo diría que cometimos más errores que ellos, o ellos cometieron menos errores que nosotros. Hemos tenido algún pecado porque arrancamos tarde los partidos, eso sí, es lo que hemos estado observando. No sé qué pueda pasar el domingo, pero me cuesta pensar de que realmente fuimos muy superados incluyendo el primer tiempo.

-Más en frío, sin la presión del marcador y en solitario, ¿qué pasó en ese primer tiempo?

-Considero que fue muy parejo. Obviamente con los dos goles en contra el equipo se descontrola y al rival le da ese envión emocional, porque futbolísticamente fue un partido muy parejo. El primer tiempo fue muy discreto para los dos equipos y el segundo tiempo se vio un equipo más dominante y no pudimos concretar. Es un cúmulo de muchas circunstancias, pero si no hubiésemos tenido esos errores tan de bulto, el partido se hubiese llevado de otra manera.

-¿Podrá contar con Yeltsin Tejeda y Anthony Contreras para el domingo, luego de salir lesionados?

-En el caso de Yeltsin hay que evaluarlo. Sufrió un buen tirón, no podemos determinar si es un desgarro o no, pero el tiempo es muy corto. No creo que tenga la posibilidad de recuperarse. En el caso de Anthony es el tobillo y hay que tener mucho cuidado, pero estoy casi seguro, primero Dios, que pueda estar.

-Ante la lesión de Yeltisin Tejeda y tener habilitado a Bryan Segura, ¿el Herediano tendrá muchas variantes en su formación?

-Lo de los jugadores lo hemos analizado desde anoche. Lo que pueda pasar, el planteamiento que podamos hacer y cómo podemos hacer daño, eso lo tenemos clarísimo. De cómo hacerle daño al rival, sobre eso vamos y debemos determinar qué tipo de perfiles vamos a utilizar. Pueden ser diferentes, casi que puedo pensar hoy, y alzar la mano, que ocupamos perfiles diferentes a los que tuvimos el partido anterior, por lo que vamos a tener algunas variantes considerando esos detalles.

-En los últimos 14 partidos al frente del Herediano, contando su primera etapa en el Team. suma apenas dos victorias. ¿Qué le deja esta racha negativa?

-Al final siguen siendo partidos. A mí las responsabilidades que me dan, más allá de racha de partidos, son pelear campeonatos. Los últimos tres torneos fueron complicados. Tomé a un Herediano en el noveno puesto en el torneo del centenario y lo llevamos al campeonato. Tomé a un Saprissa que estaba muerto, en el último lugar y lo clasificamos, aunque perdimos en tiempo extra contra Alajuelense.

“Me llevo eso. El éxito depende de tu punto de partida. El torneo anterior no empezamos bien, pero terminamos ganando el título, derrotando al favorito que solo perdió un partido. Si hablamos de rachas en los últimos tres torneos hemos ganado dos y hemos quedado en semifinales en tiempos extras, por lo que yo me quedo con esas rachas”.