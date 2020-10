No serán partidos de seis puntos como hasta ahora. Como dije, esta semana nos cae perfecta para trabajar las estrategias y la construcción de juego. Nos ayudará a perfeccionar el sistema aún más, de cara al partido contra Herediano. No soy de sacar bolitas de cristal, vamos trabajando día a día y si lo hacemos bien, mantenemos la filosofía y el ADN de este equipo, poco a poco se van a dar los resultados. Está en nuestras manos pelear a Cartaginés y al Saprissa un lugar. No miramos el bosque, sino el trillito para cruzarlo, porque serán partidos de mucha jerarquía.