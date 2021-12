Jeaustin Campos: ‘Los muchachos están con un poquito de rabia’

Semifinal Heredia vs Saprissa Jeaustin Campos en el juego ante Saprissa. (Jose Cordero)

¿Cómo analiza el resultado ante Saprissa, tras quedar fuera de la final de la segunda fase?

Así como ustedes tenemos conclusiones. Perdimos el primer partido por errores muy puntuales y en una final no se pueden dar. Hoy se jugó con mucho corazón, los muchachos están con un poquito de rabia, porque tuvimos las oportunidades para revertir o emparejar la serie. Hay que recordar que el segundo gol no estaba fuera de juego y no es lo mismo irse con un 2-0 al descanso que 1-0. Pero así fueron las cosas y debemos continuar trabajando para ser campeones.

¿Cómo trabajar en estos 10 días mientras espera la gran final?

Siento que el partido nos deja en evidencia que estamos a la altura para competir, de acuerdo con lo que se vio en el campo y en la parte táctica. Ante Saprissa fuimos más impredecibles que nuestro rival y salimos contentos con el accionar del equipo. Pero hay muchos detalles en los cuales nos vamos a enfocar. Cometimos muchos errores, en el primer juego, que normalmente no tuvimos en la fase regular. Vamos a tener un descanso activo.

¿Por qué alineó al guardameta Esteban Alvarado?

Es una decisión mía. Analicé algunas situaciones del partido anterior y tomé la decisión. Bryan (Segura) no tuvo responsabilidad en los goles, simplemente tomé la decisión, así como el hecho que jugara (Luis Miguel) Franco. Me parece que la decisión de Esteban fue acertada, hizo un buen partido.

Se dice en el fútbol que ‘caballo que alcanza gana’. ¿Cómo siente el plantel en la parte emocional para una gran final?

Me parece que hay maneras de perder. El 3-0 fue un accidente, se dio por nuestros errores. Es cierto que se dice que ‘caballo que alcanza gana’, pero no nos alcanzaron en la primera fase. Tienen que jugar los partidos, nosotros estamos sembrados y vamos a luchar por nuestra ilusión de ser campeones, la fe está intacta, no estamos golpeados, tuvimos cinco o seis oportunidades de anotar y aún tenemos chance de competir.