Jeaustin Campos le quitó invicto de 28 juegos al Saprissa y asegura que dieron un golpe de autoridad

Jeaustin Campos reiteró que no le gustan las rotaciones y por tal razón hace pocas modificaciones en el Herediano. (JOHN DURAN)

- ¿Cuál es su análisis de la victoria frente a Saprissa?

- Fue un resultado muy bueno, un golpe de autoridad. Hablaba con los muchachos sobre jerarquía y personalidad. Fue un partido excelente para nosotros. Saprissa está en casa, eso pesa. En la segunda mitad cedimos la iniciativa, pero no pasó nada. Tuvimos la oportunidad de marcar uno o dos goles más y si se hubiera concretado, el marcador habría sido diferente.

“Lo mencioné en el Estadio Nacional: ¿qué era mejor, jugar bien y perder, o jugar mal y ganar? Creo que es mejor jugar bien y perder, ya que esos serán pocos casos. La dinámica del juego fue acorde al resultado. A pesar de las bajas como las de Allan Cruz, Yendrick Ruiz, Gerson Torres y Keyner Brown, lo importante es que jugamos bien y ganamos, y todos los muchachos están ansiosos por jugar.

- ¿Qué significa arrebatarle el invicto de 28 partidos al Saprissa en su campo?

- Lo más especial es ver a la afición del Herediano celebrando. Es una gran satisfacción obtener un buen resultado en esta cancha. Es un premio para los jugadores y para el análisis que hizo nuestro cuerpo técnico. Le ganamos al bicampeón y eso no es poca cosa.

- ¿Cómo analizó la crítica por el empate 1-1 ante el Diriangén de Nicaragua en la Copa Centroamericana?

- Tuvimos el 76% de la posesión a pesar de tener un jugador expulsado. A pesar de las situaciones que enfrentamos, siento que no debemos menospreciar el resultado. Los muchachos se sintieron apesadumbrados después del partido, lo tomaron como una pérdida, y está claro que debemos seguir luchando en los dos torneos.

- Las rotaciones en el equipo han sido pocas hasta ahora.

- Saben que no soy de hacer muchos cambios. No me gusta cambiar ocho o nueve jugadores, ya que afecta la estructura y la esencia del equipo. Hemos dosificado bien, aunque en este tipo de partidos es complicado. Este es un clásico y debemos ganarlo.

- ¿Cómo logró amalgamar la dupla Elías Aguilar y Luis Ronaldo Araya?

- Son dos jugadores de una calidad extraordinaria. Elías destaca por sus pases gol, pero yo veo más en él. Su ida y vuelta, su responsabilidad en defensa y ataque. Debemos cuidarlo ya que juega muchos partidos seguidos. Tanto Elías como Luis Ronaldo son jugadores excepcionales y estoy muy satisfecho con ellos.

- ¿En qué cambió Fernán Faerron, que muestra más enfoque en los partidos?

- Trabajamos en su enfoque y acompañamiento. Fernán tiene una excelente salida, una de las mejores del país. Además, es alto, rápido e inteligente. Debe mantener el enfoque y seguir mejorando, ya que tiene mucho potencial y competencia.

- ¿Es Jeaustin Campos el entrenador más capacitado para tomar la Selección Nacional?

- No puedo afirmar que soy el más capacitado; sería pretencioso. Hay otros entrenadores nacionales con mucha experiencia y habilidades. Sin embargo, si me preguntan si estoy capacitado, puedo decir con confianza que sí, ya que tengo 17 años de experiencia. Mi enfoque actual está en el Herediano, en la Copa Centroamericana y el Torneo Apertura 2023.