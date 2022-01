Jeaustin Campos le manda fuerte mensaje a sus seleccionados nacionales

¿Cómo valora el empate con las once ausencias que tenía?

Con las eventualidades que tenemos, siento que los muchachos reaccionaron bien. El primer tiempo fue un poco complicado, porque nos faltan las referencias, que Rawi tenga más referencia con Brown, y nos costó al principio, sobre todo en la marca. Santos arrancó bien, como lo habíamos pensado, pero defensivamente tuvimos control; ofensivamente nos faltan referencias. Tuvimos a John Jairo de volante central, por ejemplo, entonces hubo algunos cortocircuitos.

Santos fue el equipo del año en el 2021. En el medio tiempo hablamos de algunas consideraciones, nos colocamos por encima de ellos en las intenciones. Me parece que fue un partido para un marcador como el que se dio.

¿Cómo vio a los muchachos nuevos?

Hay una dualidad: bien, por los muchachos que están iniciando, pero tal vez es un poco frustrante porque queríamos ganar en Grecia. En el primer tiempo perdimos el hilo, en el segundo retomamos, pero no lo logramos. Viendo el panorama desde arriba siento que hemos tenido dos partidos movidos. Jugar en Grecia es incómodo, jugar en Guápiles también, pero sacamos dos puntos. Ahora debemos esperar a los lesionados y demás.

Respecto a lo que viene, sé que tengo para echar mano.

¿Jugarán los seleccionados apenas se incorporen?

Aquí no hay verdades absolutas. Dentro de las variables hay que ver si van a jugar o no... Si estarán en los tres partidos, entonces hay mucha variable. Ahora, si ellos están en la Selección es por algo. También uno sabe que uno se puede relajar cuando está en la Selección; hay muchas variables, puede que a algunos les caiga mal la Selección; esperemos que no; pero pueden venir al club más relajados mientras estos están con el cuchillo en los dientes apretando.

También es importante contra quién vamos a jugar, puede que un seleccionado en el perfil para el partido próximo pues no calce. Entonces hay muchas variables, esperamos que estén en el próximo partido y que tengamos de donde escoger. Hay un compromiso mío de empezar a desarrollar a estos chicos y darle minutos.

¿Cómo maneja en los jóvenes la presión que hay sobre el equipo campeón jornada a jornada?

Yo tengo la experiencia de cómo manejar esto. A los chicos le da más valía no solo ponerse la camisa de Herediano que tiene un gran peso. También hay un deseo (de los rivales) de ganarle al campeón, una atención al juego nuestro y que los muchachos respondan a eso, pues nos da una tranquilidad.