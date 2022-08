Jeaustin Campos le baja el tono al enfado de Javon East

¿Qué análisis hace de la victoria, tomando en cuenta que el equipo se vio sólido?

El equipo ha tomado una intensidad muy buena, porque usamos un sistema según el perfil de los jugadores. Cuando tenemos la pelota hay mucho talento, que no debemos desperdiciar. Tenemos bien enfocada esa intensidad para jugar un fútbol que nos convenga. Sabíamos lo delicado, todos hemos pasado por lo que le sucede a Cartaginés, que juega muy bien pero la situación futbolista no lo acompaña, por lo que íbamos a encontrar muchas dificultades.

¿Qué opina de Javon East que salió de cambio molesto (al 51’)?

Soy feliz que salgan enojados. Si alguien le da lo mismo salir o entrar, no puede vestir esta camiseta. En el fondo estoy feliz, lo que hay que cuidar es la forma.

¿Por qué lo cambió?

Necesitábamos más intensidad al no tener la pelota, bloquear a los centrales para que no conectaran con los volantes, necesitábamos piernas frescas y tener la posibilidad de buscar espacios al costado, no solo pivotear. Fue un cambio de perfil (ingresó Orlando Sinclair en su lugar).

Javon salió molestó pero con usted y preguntaba ‘¿por qué yo?’ ¿La tiene contra usted?

Soy un tipo de alto rendimiento, no me meto en chismes, eso es vender noticias, yo las hago. Hay un grupo compacto, soy feliz de que se enojen, me disgustaría si los veo muertos de risa.

¿Qué tan desigual está el equipo entre el nivel de los titulares y suplentes?

El grupo está compacto, pero hay jugadores que no han tenido tanto ritmo de competencia y este lunes tendremos un juego para que ellos estén más compactos, pero lo hicieron bien quienes ingresaron. Siento que más voluntad de Cartaginés por arrinconarnos un poquito a que hayan sido los cambios. Nos ayudaron las piernas frescas y jugamos un partido de cerrar espacios. Siempre habrá algunas diferencias porque unos tienen más ritmo.

¿Qué hará con Kevin Chamorro ahora que vuelva Aarón Cruz?

Veremos entre semana y se lo dije a Chamorro cuando lo criticaban, le dije que tiene toda mi confianza y que haga el trabajo. El martes ya tenemos a Aarón, que sembremos la competencia. Este rendimiento que tenemos, ser constantes en el éxito, como ahora que hemos ganado tres partidos, y estos altibajos que hemos rechazado no depende tanto de los titulares, sino de los que no que no juegan porque ellos mantienen la competencia, son los que no van a permitir a otros relajarse. Hemos tenido buenos partidos pero no olvido los primeros (en que fallaron).

¿Siente que a esta altura se da el nivel que ha querido llegar con Saprissa?

Nunca voy a estar conforme, ni en estos partidos que hemos sido contundentes. El partido más importsnte es que él viene, no podemos quedarnos con el recuerdo. No podemos relajarnos, pues tengo que dejar la imagen de siempre más. Nunca es suficiente, hay que seguir. No hay partido perfecto. Les dije a los muchachos, para hablar bien tienen a sus familiares, a mí no. Estoy para ver defectos y mejorar.

¿Cómo afronta la semana en la lucha por el liderato?

Es una semana complicada, todo se está ajustando. No cuento los pollitos antes de que nazcan, vamos partido a partido.

¿Era necesario que Saprissa reforzará tanto la defensa en el segundo tiempo?

El rival juega, sí es un monólogo me acomodo. El rival adelanta líneas. no podemos obviar qué hay situación anímica de Cartagines, con un segundo tiempo más inteligente, nosotros tuvimos algunas contra que debieron ser más eficaces. No podemos mantener la intensidad y el vértigo.

Con el 2-0 hizo modificaciones y pareció que Saprissa bajó el dominio. ¿A qué se debió?

Algunos cambios fueron forzado, como David Guzmán y Mariano Torres por problemas musculares. Si estuviesen bien, los dejo. Ricardo Blanco lo aguanté pero estaba para… lo pasé al medio campo para no comprometerlo atrás.

¿Kendall Waston es inamovible?

Nadie lo es, todos han jugado. Tenemos que ver el perfil de futbolista que necesitamos para el próximo juego, ver el rival.

¿Cómo será esta semana a tres puntos del líder?

Es atípica porque es semana corta, con dos partidos. Veremos el recuento de los daños, ver qué solventar, mucho descanso, hidratación y buena alimentación. No estamos pensando en Puntarenas, nos vamos a concentrar en Grecia (miércoles). Mentalmente equipo está muy sólido y compacto.