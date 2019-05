En realidad sabíamos de las figuras de ellos, de las fortalezas por costados, también del trabajo de Yosimar construyendo juego desde atrás. Sí, en una situación específica tratamos de manejar un bloque, de estar bien armados, bien parados atrás. Creo que en situaciones de jugada llegamos más veces. Yo por más agrupado o cauteloso, siempre busco el marco, cómo hacer daño, mantener ocupados a los defensas, cómo anotamos. Nos pasó en Palmares, contra AS Puma, Golfito.. esas situaciones siempre, por más bloque que podamos armar, la idea es recuperar la pelota para buscar espacios arriba y hoy no fue la excepción. En balones parados nos vimos igual, pero en situaciones de jugada tuvimos mucho más chances de atacar y de gol, con eso me voy.