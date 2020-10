Es un equipo acostumbrado a grandes retos, a los obstáculos y me parece que esa mezcla los hace peligrosos. Jugadores que no venían habituales tienen su oportunidad y quieren demostrar que también son titulares. El otro aspecto es el anímico, pues a pesar de las bajas rescataron la paridad en el último minuto y me parece que están en un punto alto. Son partidos complicados, complejos y la parte emocional los catapultó y eso los vuelve muy peligrosos.