“Mis respetos para el equipo de Palmares. No me asombra ni me asusta porque creo que esperábamos un juego así, creo que son muy buenos jugadores y esa es la valía del triunfo. No fue fácil, planteamos diferente y no nos funcionó en el primer tiempo. En el segundo tiempo adelantamos un poco las líneas, fuimos un poco más agresivos y ganamos los segundos balones y empezamos a jugar un poco más en campo de ellos con más gente y provocó que ya no tuvieran una salida más clara y que su juego se viera resquebrajado", analizó el estratega.